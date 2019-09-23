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    Трамп прокоментував ймовірність свого імпічменту через розмову із Зеленським

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    Дональд Трамп заперечив ймовірність свого імпічмент через розмову із президентом Володимиром Зеленським - Трамп прокоментував ймовірність свого імпічменту через розмову із Зеленським
    Дональд Трамп заперечив ймовірність свого імпічмент через розмову із президентом Володимиром Зеленським

    Трамп не сприймає серйозно погрози імпічментом з боку Конгресу

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не сприймає серйозно розмови про його імпічмент у зв’язку з інформацією про можливий тиск на президента України Володимира Зеленського.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    На питання про те, чи серйозно він сприймає погрозу імпічментом з боку Конгресу США, Трамп відповів: «Зовсім ні».

    Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

    Він виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.

    Крім того, у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.

    Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.

    Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

    Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.

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