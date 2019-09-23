Трамп прокоментував ймовірність свого імпічменту через розмову із Зеленським
Трамп не сприймає серйозно погрози імпічментом з боку Конгресу
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не сприймає серйозно розмови про його імпічмент у зв’язку з інформацією про можливий тиск на президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє агентство Reuters.
На питання про те, чи серйозно він сприймає погрозу імпічментом з боку Конгресу США, Трамп відповів: «Зовсім ні».
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 23–26 вересня перебуватиме з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки, де візьме участь у 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН.
Він виступить із промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті щодо Цілей сталого розвитку.
Крім того, у Нью-Йорку глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних країн, зокрема з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа.
Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.
Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.