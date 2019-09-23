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    У світі

    Трамп допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським
    Президент США Дональд Трамп

    Розмову із Зеленським Трамп охарактеризував як «ідеальну»

    Президент США Дональд Трамп розгляне можливість оприлюднення стенограми розмови з Володимиром Зеленським, яка стала предметом розслідування за скаргою працівника американської розвідки.

    Про це президент США заявив у розмові з журналістами, пише The Hill,

    «Ми вирішимо, як оприлюднити її, продемонструвавши те, про що ми розмовляли», - сказав Трамп у Х'юстоні. При цьому розмову із Зеленським він охарактеризував як «ідеальну».

    «Проблема полягає в тому, що коли ви розмовляєте з іноземними лідерами, ви не хочете, щоб вони відчували, що не можуть говорити відкрито. Те саме з американським президентом. Ви хочете, щоб люди могли висловитися, не думаючи, що кожне сказане слово стане відомим всьому світу», - додав Трамп.

    Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

    Нагадаємо, голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського буде доведено, то саме імпічмент може стати єдиним виходом з ситуації.

    Як відомо, Держдеп не буде публікувати стенограму розмови Трампа і Зеленського.

    Нагадаємо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови

    Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

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