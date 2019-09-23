Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена



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Трампа не заперечуватиме проти того, щоб його адвокат Джуліані дав свідчення перед Конгресом США, стосовно розмови із Зеленським

Президент США пригадав скандальну розмову з Володимиром Зеленським

Президент США Дональд Трамп розповів про деталі своєї телефонної розмови із українським колегою Володимиром Зеленським, яка спричинила гучний скандал.

За словами Трампа, у липні у телефонній розмові із Зеленським вони обговорював корупцію, а також визнав, що згадував колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.

«Бесіда була переважно вітальною, переважно про корупцію, про всю корупцію, що має місце. Переважно про те, що ми не хочемо, щоб наші люди, такі як віцепрезидент Джо Байден і його син, створювали корупцію в Україні. В України багато проблем. Новий президент сказав, що збирається позбавити країну від корупції, і я сказав, що це чудово. У нас відбулася прекрасна розмова», - цитує Трампа USA Today.

За словами Трампа, він не заперечуватиме проти того, щоб його адвокат Руді Джуліані дав свідчення перед Конгресом США, стосовно розмови із Зеленським.

«Я не маю нічого проти. Руді - дуже прямолінійний хлопець», - сказав Трамп.

Нагадаємо, голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського буде доведено, то саме імпічмент може стати єдиним виходом з ситуації.

Як відомо, Держдеп не буде публікувати стенограму розмови Трампа і Зеленського.

Нагадаємо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.