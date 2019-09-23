Помічник Зеленського розповів, про що говорив з адвокатом Трампа



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Андрій Єрмак спочатку поговорив з адвокатом Трампа телефоном, а потім зустрівся з ним у Мадриді

Єрмак наголосив, що українська влада не буде відкривати або закривати кримінальні справи на чиєсь прохання

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що сам попросив про зустріч з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані.

Про це Єрмак розповів в інтерв’ю LB.ua.

Він зазначив, що вирішив зустрітися з Джуліані після того, як той відмовився від поїздки в Київ після появи повідомлень, що в «команді Зеленського є вороги Трампа». Єрмак додав, що ідею поговорити з адвокатом підтримав і спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Помічник Зеленського додав, що не приховував свого наміру поговорити з Джуліані та розповів про це конгресменам до історії з нібито тиском Трампа на Зеленського, аби останній «дав хід» справі проти сина Джо Байдена, основного конкурента Трампа на виборах.

Єрмак наголосив, що українська влада не буде відкривати або закривати кримінальні справи на чиєсь прохання.

«Ми можемо гарантувати, що за нашої каденції всі розслідування будуть відбуватися прозоро, ніяких команд «прикрий/відкрий» по дзвінку. Це - фундаментальні принципи і основи програми президента Зеленського, з якими ми йшли на вибори. Також одним із принципів нашої команди буде перезавантаження влади, боротьба проти корупції, реформа прокуратури», - сказав Єрмак.

Він додав, що повторив ці тези під час розмови з Джуліані. За його словами, спочатку він поговорив з адвокатом Трампа телефоном, а потім зустрівся з ним у Мадриді.

«Він (Джуліані - ред.) зазначив, що для нього було важливо почути що нова українська влада буде сповідувати принципи відкритості і законності, буде боротися з корупцією, і своєю метою ставить зробити Україну успішною», - розповів помічник Зеленського.

Раніше видання The New York Times повідомило, що Джуліані на зустрічі з Єрмаком «наполегливо закликав» розслідувати справу проти сина Джо Байдена.

Напередодні Трамп визнав, що обговорював із Зеленським корупцію і згадував Байдена.

Також він допустив оприлюднення стенограми розмови із Зеленським.

Нагадаємо, голова комітету з розвідки палати представників Адам Шифф заявив, що якщо тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського буде доведено, то саме імпічмент може стати єдиним виходом з ситуації.

Як відомо, Держдеп не буде публікувати стенограму розмови Трампа і Зеленського.

Нагадаємо, що один з основних претендентів на висування у президенти США 2020 року від Демократів Джозеф Байден відреагував на скандал щодо нібито тиску президента США Дональда Трампа на президента України з вимогою розслідувати дії його сина та вимагає оприлюднити розшифровку розмови.

Як повідомляли ЗМІ, президент США, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, низка інших осіб намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.