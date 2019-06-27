Трамп публічно розкритикував союзну угоду США із Японією



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Японська сторона вважає угоду із США збалансованою і взаємовигідною

Президент США в інтерв’ю із телеканалом Fox News публічно піддав критиці угоду про військовий союз із Японією.

За словами Дональда Трампа, проблема цієї угоди в тому, що вона носить односторонній характер. Так, у випадку атаки на Японію США мають обороняти дану країну всіма наявними засобами. В разі ж атаки на США японці, як наголосив глава Білого дому, будуть «лише дивитися на атаку по телевізорах Sony», оскільки Токіо не зобов’язаний надавати допомогу Вашингтону. Мова йде про положення угоди 1960 року, пише інформаційне агентство Reuters.

Секретар Кабінету міністрів Японії Йошіхіде Суга відкинув ідею про те, що оборонна угода є несправедливою і односторонньою. За його словами, угода є збалансованою в плані обов’язків двох сторін. Так, в обмін на надання американських гарантій безпеки США отримують доступ до японських баз, які дозволяють у випадку необхідності застосовувати сили в східній Азії.

Окремо Йошіхіде Суга заявив про те, що на сьогодні немає мови про перегляд угоди 1960 рогу.

В рамках свого перебування в Японії в травні Трамп висловив сподівання, що Токіо буде активніше допомагати Вашингтону у військовому плані в східній Азії. У відповідь на цю тезу прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе пообіцяв укріплювати оборонні спроможності країни.