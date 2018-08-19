Трамп розповів про звикання до «фейкових новин»
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Трамп підкреслив, що цензура, на його думку, несе в собі ризикиПрезидент США Дональд Трамп повідомив, що не намагається позбутися »фейкових новин» і навіть вже звик до них.
Про це Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter.
Очільник Білого дому виділив серед, як він вважає, розповсюджувачів «фейкових новин» такі телеканали, як CNN і MSNBC.
При цьому Трамп підкреслив, що цензура, на його думку, несе в собі ризики.
«Цензура – дуже небезпечна річ, і її абсолютно неможливо контролювати. Якщо викорінювати фейкові новини, то немає нічого більш фейкового, ніж CNN і MSNBC, але, попри це, я не прошу припинити їх нездорову поведінку»,
– сказав Трамп.
Трамп наголосив, що вже звик до фейкових новин та сприймає їх скептично, або не дивиться взагалі.
Нагадаємо, 16 серпня понад 350 американських видань опублікували редакційні матеріали, в яких засудили нападки Трампа на ЗМІ.
У лютому 2017 року, Трамп назвав найбільші в країні засоби масової інформації — The New York Times, NBC, ABC, CBS і CNN — ворогами американського народу.