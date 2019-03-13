Трамп заборонив польоти Boeing 737 MAX



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Рішення про заборону польотів авіаційна влада в багатьох країнах ухвалює після катастрофи авіалайнера в Ефіопії

США 13 березня слідом за багатьма іншими країнами світу оприлюднили екстрене рішення призупинити експлуатацію літаків Boeing 737 Max версій 8 і 9, заявив президент Дональд Трамп.

Ці рішення авіаційна влада в багатьох країнах ухвалює після катастрофи авіалайнера в Ефіопії, жертвами якої стали 157 людей.

До цього оголошення Трампа американська Федеральна авіаційна адміністрація казала, що у неї немає даних для тверджень, що літаки небезпечні. Трамп послався на «нову інформацію», яка з’явилася під час розслідування інциденту в Ефіопії, але не уточнив деталей.

Трамп додав, що безпека американців є «першорядною турботою» і додав, що авіаційна владА невдовзі зробить заяву з цього приводу.

«Boeing – це неймовірна компанія. Вони працюють дуже ретельно зараз і, сподіваюся, швидко знайдуть відповідь», – наголосив Трамп.

У зв’язку з катастрофою літака Boeing 737 MAX в Ефіопії Україна 13 березня оголосила, що призупиняє льотну експлуатацію цих літаків.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

Причина катастрофи, яка сталася через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737-9 MАХ.