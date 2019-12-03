Трамп «забув» дружину, сідаючи у вертоліт (відео)



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Дональд Трамп замислено крокує до вертольота без дружини

З'явилося відео, на якому президент США йде до вертольота сам - і тільки посеред дороги зупиняється, щоб почекати на дружину

У мережі з'явилося відео, на якому президент США Дональд Трамп йде до вертольота сам - і тільки посеред дороги зупиняється, щоб почекати на дружину Меланію, яка трохи спізнювалася.

Ролік опублікував телеканал FOX 10 Phoenix.

Журналісти визнали ролік прикметним через те, що Трамп почав рухатися до вертольота один, але приблизно на половині шляху зупинився, щоб почекати на свою дружину Меланію, яка мала летіти разом з ним.

Автори відео припустили, що американський президент просто забув про дружину.

При цьому в коментарях дехто з користувачів стали на сторону Трампа і обурилися подачею ролика його авторами.

«Вона спізнювалася. Кожен чоловік знає, як це», - коментує відео один з користувачів.

«Очевидно, що Трамп розумів, що вона йшла прямо за ним, і зупинився, як справжній джентльмен. Жахливий заголовок від Fox 10», - пише інший користувач.

Подружжя Трампів не раз опинялося в центрі уваги, потрапляючи в незручні ситуації. Якось, під час візиту прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша в Білий дім, Трамп забув про залишених в очікуванні фотосесії дружин і відразу попрямував з політиком всередину. Меланія також відмовлялася від спільних фотографій з чоловіком під час заходу у Флориді.