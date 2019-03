Черговий конфуз: Трамп забув дружину на порозі Білого дому

Дональд Трамп повів прем’єра Чехія у Білий дім, забувши про дружину

Президент США Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію під час зустрічі прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша і його дружини Моніки.

Відповідне відео опублікувало видання Newsweek.

Як видно на відео, Трамп разом з дружиною Меланією вітали подружжя Бабішей біля входу в Білий дім. Перші леді зупинилися на порозі для спільної фотографії, однак політики відразу ж пройшли в резиденцію.

На відео видно, як Меланія і Моніка знизують плечима і йдуть слідом за чоловіками.

