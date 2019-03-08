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    У світі

    Черговий конфуз: Трамп забув дружину на порозі Білого дому

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    <p>Трамп осоромився на зустрічі у Білому домі</p> - Черговий конфуз: Трамп забув дружину на порозі Білого дому

    Трамп осоромився на зустрічі у Білому домі

    Дональд Трамп повів прем’єра Чехія у Білий дім, забувши про дружину

    Президент США Дональд Трамп потрапив у незручну ситуацію під час зустрічі прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша і його дружини Моніки.

    Відповідне відео опублікувало видання Newsweek.

    Як видно на відео, Трамп разом з дружиною Меланією вітали подружжя Бабішей біля входу в Білий дім. Перші леді зупинилися на порозі для спільної фотографії, однак політики відразу ж пройшли в резиденцію.

    На відео видно, як Меланія і Моніка знизують плечима і йдуть слідом за чоловіками.

    Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп назвав генерального директора корпорації Apple Тіма Кука Тімом Епплом.

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