Трамп відреагував на останню заяву Зеленського

В інтерв'ю іноземним журналістам Зеленський заперечив, що адміністрація Трампа спілкувалась із ним у форматі «послуга за послугу»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський підтвердив відсутність конфлікту між ними.

Про це Трамп написав в Twitter.

Як відомо, на вихідних в інтерв'ю іноземним журналістам Зеленський заперечив, що адміністрація Трампа спілкувалась із ним у форматі «послуга за послугу».

«Гаряча новина: президент України знову заявив, що президент Трамп не зробив нічого поганого стосовно України, нашого спілкування та дзвінків. Якщо радикальні ліві демократи при своєму розумі, а це не так, то справу було б закрито!» - написав Трамп.

