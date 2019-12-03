Трамп відреагував на останню заяву Зеленського



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Дональд Трамп

В інтерв'ю іноземним журналістам Зеленський заперечив, що адміністрація Трампа спілкувалась із ним у форматі «послуга за послугу»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський підтвердив відсутність конфлікту між ними.

Про це Трамп написав в Twitter.

Як відомо, на вихідних в інтерв'ю іноземним журналістам Зеленський заперечив, що адміністрація Трампа спілкувалась із ним у форматі «послуга за послугу».

«Гаряча новина: президент України знову заявив, що президент Трамп не зробив нічого поганого стосовно України, нашого спілкування та дзвінків. Якщо радикальні ліві демократи при своєму розумі, а це не так, то справу було б закрито!» - написав Трамп.

Breaking News: The President of Ukraine has just again announced that President Trump has done nothing wrong with respect to Ukraine and our interactions or calls. If the Radical Left Democrats were sane, which they are not, it would be case over! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 грудня 2019 р.

Напередодні члени Палати представників Конгресу від Демократичної партії США поширили текст резолюції, яка санкціонує продовження розгляду з метою імпічменту президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа.

Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.

Як відомо, у Конгресі США проведуть перше голосування щодо імпічменту Трампа. Після ухвалення резолюції Білий дім не матиме підстав нехтувати повістками, якими посадовців викликають для свідчень.

Раніше повідомлялося, що в американському Конгресі поновили слухання у справі про імпічмент президенту Дональда Трампа.

Після Філіпа Рікера в понеділок перед комітетами давав свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з нацбезпеки, у вівторок - Олександр Віндман, головний експерт Ради нацбезпеки Білого дому по Україні, в середу - Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер - Тім Моррісон, головний радник з Росії і Європі в Раді нацбезпеки президента США.

Як відомо, федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.