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    Трамп відреагував на останню заяву Зеленського

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    Дональд Трамп - Трамп відреагував на останню заяву Зеленського
    Дональд Трамп

    В інтерв'ю іноземним журналістам Зеленський заперечив, що адміністрація Трампа спілкувалась із ним у форматі «послуга за послугу»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський підтвердив відсутність конфлікту між ними.

    Про це Трамп написав в Twitter.

    Як відомо, на вихідних в інтерв'ю іноземним журналістам Зеленський заперечив, що адміністрація Трампа спілкувалась із ним у форматі «послуга за послугу».

    «Гаряча новина: президент України знову заявив, що президент Трамп не зробив нічого поганого стосовно України, нашого спілкування та дзвінків. Якщо радикальні ліві демократи при своєму розумі, а це не так, то справу було б закрито!» - написав Трамп.

    Напередодні члени Палати представників Конгресу від Демократичної партії США поширили текст резолюції, яка санкціонує продовження розгляду з метою імпічменту президента Дональда Трампа.

    Нагадаємо, 29 жовтня директор з європейських справ у Раді нацбезпеки США Олександр Віндман надав свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа

    Повідомлялося, що Віндман став першою особою, яка надала свідчення у справі про імпічмент президента США і особисто була присутня при телефонній розмові між Трампом і Зеленським 25 липня.

    Як відомо, у Конгресі США проведуть перше голосування щодо імпічменту Трампа.  Після ухвалення резолюції Білий дім не матиме підстав нехтувати повістками, якими посадовців викликають для свідчень.

    Раніше повідомлялося, що в американському Конгресі поновили слухання у справі про імпічмент президенту Дональда Трампа.

    Після Філіпа Рікера в понеділок перед комітетами давав свідчення Чарльз Купперман, колишній заступник радника з нацбезпеки, у вівторок - Олександр Віндман, головний експерт Ради нацбезпеки Білого дому по Україні, в середу - Кетрін Вілбаргер, в.о. помічника міністра оборони з міжнародної безпеки, а в четвер - Тім Моррісон, головний радник з Росії і Європі в Раді нацбезпеки президента США.

    Як відомо, федеральна суддя Беріл Ховелл відхилила запит про незаконність процесу імпічменту. Вона також наказала передати комітету Палати з питань судової влади повний звіт колишнього спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США 2016 року, включаючи секретні матеріали.

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