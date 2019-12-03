Імпічмент Трампа: республіканці підготували звіт зі спростуванням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Палата республіканців підготувала 123 сторінки спростувань

Республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

Про це повідомляє CNN.

«Наведені демократами докази не підтверджують жодного з їхніх тверджень, і жоден зі свідків демократів не підтвердив фактів хабарництва, вимагання чи будь-якого іншого тяжкого злочину чи правопорушення», - йдеться у звіті.

Як зазначається, у документі не визнаються будь-які звинувачення, які фігурували в розслідуванні з імпічменту.

Зокрема, наголошується, що Трамп затримав військову допомогу Україні у зв'язку з пошуком доказів того, що Володимир Зеленський - «справжній реформатор».

Крім цього республіканці заявили, що не вбачають порушення у залученні особистого адвоката президента Руді Джуліані, адже «українці знали, що він є каналом для переконання Трампа в тому, що Зеленський серйозно ставиться до реформ».

Також у звіті зазначається, що Дональд Трамп мав право на усунення Марі Йованович з посади посла США в Україні, і це рішення не вплинуло на кар'єру політика в Держдепі.

«Посол Йованович засвідчила, що від'їзд із Києва мало впливає на її кар'єру в Державному департаменті, Припинення її повноважень планувалося за кілька тижнів після її відкликання», - додали республіканці.

До слова, у вівторок, 3 грудня, оприлюднити свій звіт, складений за результатами слухань у комітеті з розвідки Палати представників, планують демократи.