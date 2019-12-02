Трамп пропустить перше судове слухання щодо імпічменту



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Дональд Трамп і його адвокати не прийдуть на засідання 4 грудня

Адвокат Трампа заявиви, що «безпідставне і однопартійне розслідування суперечить історичній практиці, процесуальному праву та справедливості»

Білий дім повідомив юридичний комітет Палати представників, що не братиме участі у розслідуванні щодо імпічменту в середу, але не виключає своєї участі в майбутніх слуханнях.

Про це йдеться в оприлюдненому Politico листі адвоката Білого дому Пета Кіполлоне, адресованого голові комітету Джерролду Надлеру.

«Як відомо, це безпідставне і однопартійне розслідування суперечить історичній практиці, процесуальному праву та справедливості. Не можна очікувати нашої участі у слуханнях, поки не будуть названі свідки і доки не стане відомо, чи юридичний комітет забезпечить президентові справедливий процес шляхом додаткових слухань», - написав адвокат Білого дому.

Кіполлоне також також нагадав, що 4 грудня Трамп повинен знаходиться на саміті НАТО в Лондоні.

Раніше Надлер попросив Трампа повідомити, чи будуть присутні на слуханнях в середу він сам або адвокат Білого дому, а також чи має намір Трамп узагалі якось брати участь у процесі під час слухань у комітеті.

Як повідомлялося, за словами Надлера він «написав президенту Трампу, нагадавши йому, що правила розслідування щодо імпічменту дозволяють президентові відвідувати слухання, а його адвокату – допитувати свідків». Ці «привілеї» передбачено резолюцією резолюцію про початок процедури імпічменту, яку Палата представників ухвалила 31 жовтня.

Юридичний комітет має ухвалити рішення, чи рекомендувати Палаті представників розгляд відповідних пунктів звинувачення, підготовлених комітетом з питань розвідки, для оголошення імпічменту президента.