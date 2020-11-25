«Кульгава качка» Трамп почав передачу влади Байдену: що буде відбуватися далі?

«Зробити те, що треба зробити»: Трамп погодився на початок передачі влади Байдену

У США почалася підготовка до передачі влади новому господареві Білого дому. Що повинен зробити Джо Байден до вступу на посаду і які повноваження є у Дональда Трампа?

Як пише DW, упорядкована передача або транзит влади після президентських виборів у США регламентується законом протягом уже майже 60 років. Таким чином Конгрес забезпечує гарантії того, що американці у перехідний період не залишаться без чинного уряду. Відразу після виборів нового президента в США починається двомісячна підготовка до передачі влади, у якій кожен день на рахунку.

Що належить зробити Байдену?

Дональд Трамп після поразки на виборах президента, яку він поки так і не визнав, вважається «кульгавою качкою». До 20 січня Трамп ще займає президентський пост, може залишатися в Білому домі та користуватися президентським літаком, так званим «бортом номер 1». Але його політичний вплив вже обмежений.

Президент США має безпрецедентну повноту влади. Тому вже з першого дня після офіційного вступу на посаду новий президент Джо Байден повинен буде приступити до роботи й бути в змозі приймати рішення, зокрема, що стосуються питань безпеки. У якості верховного головнокомандувача збройних сил країни він несе відповідальність за 1,3 млн солдатів і знає секретний код, який у разі надзвичайної ситуації необхідний для того, щоб привести у дію процедуру використання ядерної зброї.

Ядерна валіза США

Президент США разом з урядом несе відповідальність за держбюджет у розмірі майже п'яти трильйонів доларів. Так звана перехідна команда Байдена отримає доступ до понад 6 мільйонам доларів з державної скарбниці на тимчасові витрати. Крім того, її члени можуть офіційно вести переговори з державними чиновниками. Формальний початок передачі влади команді Байдена стане очевидним після того, як вона почне використовувати під своїми заявами підпис gov. (від англ. Government – уряд. – ред.)

У період транзиту влади новий президент повинен не тільки сформувати кабінет, але і подбати про те, щоб були зайняті важливі пости у Білому домі, міністерствах і відомствах. Список з 1200 кандидатів, запропонованих президентом, повинен бути потім затверджений Сенатом. Перелік з ще 9000 провідних посад, на які президент повинен призначити нових людей, він отримує у вигляді книги, яку американці називають plum book. Крім того, президенту належить ознайомитися і від 1000 сторінок матеріалів, присвячених поточної ситуації у країні та що стосуються управління нею.

Джо Байден. Фото: Bloomberg

Чому передача влади в США триває так довго?

Після завершення підрахунку голосів у всіх штатах результати голосування до 8 грудня мають бути відправлені до Вашингтона. Члени колегії вибірників – 538 чоловіків і жінок – повинні проголосувати до 14 грудня. По суті, це лише формальність, яка показує результати виборів у всіх штатах. Але результат голосування колегії вибірників буде оголошено лише 6 січня на спільному засіданні обох палат Конгресу. Тільки тоді офіційно стане відомо, хто буде наступним президентом США, а хто – віцепрезидентом.

Одна з головних причин такого довгого процесу – складна система непрямих виборів, при якій члени колегії вибірників, обрані у кожному штаті, можуть проголосувати за президента тільки після основного етапу голосування – у ньому беруть участь всі американці, які мають право голосу.

Формально рядові виборці голосують не за того чи іншого кандидата у президенти, а за вибірників. Всі процедури та терміни, пов'язані з проведенням виборів у США, прописані в законах, яким понад ста років. Порушувати цей порядок, багатьом здається архаїчним, проте ніхто не хоче.

Голосування у США. Фото: CNN

Коли новий президент офіційно вступить на посаду?

Інавгурація нового президента відбудеться 20 січня 2021 року о 18:00 за місцевим часом біля Капітолія у Вашингтоні. У цей же день новий президент в'їде у Білий дім.

Після інавгурації він отримає і секретний код, необхідний для використання ядерної зброї США. Як тільки президент офіційно вступить на посаду і про це стане відомо публічно, поруч з ним буде завжди знаходитися офіцер з «ядерною валізкою».

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