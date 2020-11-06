Той, хто кинув виклик Трампу. Десять фактів про Джо Байдена, який лідирує на виборах у США

Джо Байден впритул наблизився до перемоги на виборах у США і має всі шанси стати новим, 46-м президентом. Розповідаємо 10 цікавих фактів про політика-демократа.

1. Вперше став сенатором у молодому віці

Восени 1972 року Байден був обраний сенатором від штату Делавер. За кілька днів йому виповнилось 30 років – цей вік є мінімально допустимим для такої важливої посади.

2. Двічі висував свою кандидатуру в президенти США

У 1987 році Байден вперше оголосив про намір балотуватися в президенти США. Теоретично, він міг стати наймолодшим президентом після Джона Кеннеді, але поборотися за номінацію йому завадив скандал – його звинуватили в плагіаті під час написання наукових робіт в університеті.

Також намагався взяти участь у праймеріз перед виборами у 2008 році, але зняв свою кандидатуру. Зрештою став віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами, займаючи цю посаду два строки поспіль – з 2009 по 2016 роки.

3. Доктор права

Байден отримав ступінь бакалавра історії в університеті Делавера, наприкінці 1960-х років отримав ступінь доктора юриспруденції після закінчення Сиракузького університету, що в штаті Нью-Йорк.

Джо Байдену 25 років, 1967 рік. Фото: joebiden.com

4. Походить з сім'ї ірландців-католиків

Байден може стати другим президентом США, який сповідує католицизм, першим був Джон Кеннеді. До Кеннеді та після нього на пост президента обиралися виключно протестанти.

Скріншот відео The Late Late Show with James Corden/Youtube

5. Зразковий сім'янин з нелегкою долею

У 1966 році Байден одружився з Нелії Гантер, з якою познайомився на першому році навчання в коледжі. У пари народилося троє дітей: сини Бо і Гантер і дочка Наомі. У 1972 році, через кілька тижнів після перемоги 29-річного Байдена на виборах в сенат від штату Делавер, Нелія і 13-місячна Наомі загинули в автокатастрофі.

Байден хотів відмовитися від поста сенатора, але в підсумку вирішив продовжувати політичну кар'єру. Щоб бачитися з дітьми, він щодня їздив на поїзді з Вашингтона додому в Вілмінгтон. У 1975 році Байден познайомився з нинішньою дружиною – вчителькою англійської мови Джилл Трейсі Якобс, на якій одружився через два роки. У 1981 році у подружжя народилася дочка Ешлі. У 2015 році, на 47-му році життя, від раку мозку помер старший син Бо. Гантер Байден мав проблеми з наркотиками.

Діти Байдена: Бо, маленька Наомі та Гантер. Фото: joebiden.com

6. У дитинстві страждав від заїкання

У мемуарах Байден згадує, що у дитинстві, коли він потрапляв у стресову ситуацію, то одразу ж починав заїкатися.

«Коли я перебував вдома зі своїми братами і сестрою або грав у футбол з друзями, то все було в порядку, але коли потрапляв в нову ситуацію або нову школу, повинен був читати перед класом або хотів запросити дівчину на побачення, я просто не міг цього зробити», – писав Байден.

Зрештою Байден зміг перебороти порушення мови, але і зараз політик відомий своїми частими обмовками.

7. У 2019 році потратив у скандал, де його звинувачували в неналежній поведінці

Напередодні виборів-2020 Байден потрапив у гучний скандал, який з задоволенням смакувала консервативна преса.

У 2019 році кілька жінок публічно звинуватили Байдена у неналежній поведінці з боку політика. Зокрема, колишня співробітниця асамблеї Невади Люсі Флорес, стверджувала, що у 2014 році Байден одного разу обійняв її за плечі та поцілував в потилицю. Співробітниця апарату Демпартії Емі Лаппос розповіла про один випадок некоректних обіймів з боку Байдена.

8. В адміністрації Барака Обами займався політикою на українському напрямку, але пізніше через свого сина Гантера потратив у скандал

На посаді віце-президента Байден був відповідальним за політику щодо України і був дуже добре ознайомлений з поточною внутрішньополітичною ситуацією у державі. У червні 2014 року очолив делегацію США на інавгурації президента Петра Порошенка.

В грудні 2015-го виступив у парламенті України, де запевнив у цілковитій підтримці євро-атлантичних прагнень українців. Однак, син віцепрезидента Гантер у 2014 – 2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma. Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Flickr

Команда Трампа намагалася довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні користуючись посадою віцепрезидента США, фактично звинувачуючи Байдена у корупції. Правоохоронці України не побачили жодного зловживання Гантера Байдена під час його роботи в Україні.

9. Взагалі не вживає алкоголь

Байден зовсім не п'є. Кандидат від демократів не приховував, що представники його родини мали проблеми з алкогольною залежністю.

«Я не приймаю нічого, що може стати для мене милицею», – пояснив Байден в одному з інтерв'ю.

10. Голосував проти війни в Перській затоці та за вторгнення в Ірак

Байден проголосував проти війни в Перській затоці (1990-1991), в якій США і їх союзникам вдалося перешкодити анексії Кувейту після вторгнення в цю країну Іраку. Але підтримав вторгнення США до Іраку у 2003 році, яке прийнято вважати провальним для Вашингтона. Пізніше Байден назвав рішення помилкою і звинуватив адміністрацію Джорджа Буша-молодшого в некомпетентності при діях в Іраку.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден має достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.

Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях».