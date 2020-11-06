Той, хто кинув виклик Трампу. Десять фактів про Джо Байдена, який лідирує на виборах у США
Джо Байден впритул наблизився до перемоги на виборах у США і має всі шанси стати новим, 46-м президентом. Розповідаємо 10 цікавих фактів про політика-демократа.
1. Вперше став сенатором у молодому віці
Восени 1972 року Байден був обраний сенатором від штату Делавер. За кілька днів йому виповнилось 30 років – цей вік є мінімально допустимим для такої важливої посади.
2. Двічі висував свою кандидатуру в президенти США
У 1987 році Байден вперше оголосив про намір балотуватися в президенти США. Теоретично, він міг стати наймолодшим президентом після Джона Кеннеді, але поборотися за номінацію йому завадив скандал – його звинуватили в плагіаті під час написання наукових робіт в університеті.
Також намагався взяти участь у праймеріз перед виборами у 2008 році, але зняв свою кандидатуру. Зрештою став віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами, займаючи цю посаду два строки поспіль – з 2009 по 2016 роки.
3. Доктор права
Байден отримав ступінь бакалавра історії в університеті Делавера, наприкінці 1960-х років отримав ступінь доктора юриспруденції після закінчення Сиракузького університету, що в штаті Нью-Йорк.
4. Походить з сім'ї ірландців-католиків
Байден може стати другим президентом США, який сповідує католицизм, першим був Джон Кеннеді. До Кеннеді та після нього на пост президента обиралися виключно протестанти.
5. Зразковий сім'янин з нелегкою долею
У 1966 році Байден одружився з Нелії Гантер, з якою познайомився на першому році навчання в коледжі. У пари народилося троє дітей: сини Бо і Гантер і дочка Наомі. У 1972 році, через кілька тижнів після перемоги 29-річного Байдена на виборах в сенат від штату Делавер, Нелія і 13-місячна Наомі загинули в автокатастрофі.
Байден хотів відмовитися від поста сенатора, але в підсумку вирішив продовжувати політичну кар'єру. Щоб бачитися з дітьми, він щодня їздив на поїзді з Вашингтона додому в Вілмінгтон. У 1975 році Байден познайомився з нинішньою дружиною – вчителькою англійської мови Джилл Трейсі Якобс, на якій одружився через два роки. У 1981 році у подружжя народилася дочка Ешлі. У 2015 році, на 47-му році життя, від раку мозку помер старший син Бо. Гантер Байден мав проблеми з наркотиками.
6. У дитинстві страждав від заїкання
У мемуарах Байден згадує, що у дитинстві, коли він потрапляв у стресову ситуацію, то одразу ж починав заїкатися.
«Коли я перебував вдома зі своїми братами і сестрою або грав у футбол з друзями, то все було в порядку, але коли потрапляв в нову ситуацію або нову школу, повинен був читати перед класом або хотів запросити дівчину на побачення, я просто не міг цього зробити», – писав Байден.
Зрештою Байден зміг перебороти порушення мови, але і зараз політик відомий своїми частими обмовками.
7. У 2019 році потратив у скандал, де його звинувачували в неналежній поведінці
Напередодні виборів-2020 Байден потрапив у гучний скандал, який з задоволенням смакувала консервативна преса.
У 2019 році кілька жінок публічно звинуватили Байдена у неналежній поведінці з боку політика. Зокрема, колишня співробітниця асамблеї Невади Люсі Флорес, стверджувала, що у 2014 році Байден одного разу обійняв її за плечі та поцілував в потилицю. Співробітниця апарату Демпартії Емі Лаппос розповіла про один випадок некоректних обіймів з боку Байдена.
8. В адміністрації Барака Обами займався політикою на українському напрямку, але пізніше через свого сина Гантера потратив у скандал
На посаді віце-президента Байден був відповідальним за політику щодо України і був дуже добре ознайомлений з поточною внутрішньополітичною ситуацією у державі. У червні 2014 року очолив делегацію США на інавгурації президента Петра Порошенка.
В грудні 2015-го виступив у парламенті України, де запевнив у цілковитій підтримці євро-атлантичних прагнень українців. Однак, син віцепрезидента Гантер у 2014 – 2019 роках входив до ради директорів української газодобувної компанії Burisma. Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським.
Команда Трампа намагалася довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні користуючись посадою віцепрезидента США, фактично звинувачуючи Байдена у корупції. Правоохоронці України не побачили жодного зловживання Гантера Байдена під час його роботи в Україні.
9. Взагалі не вживає алкоголь
Байден зовсім не п'є. Кандидат від демократів не приховував, що представники його родини мали проблеми з алкогольною залежністю.
«Я не приймаю нічого, що може стати для мене милицею», – пояснив Байден в одному з інтерв'ю.
10. Голосував проти війни в Перській затоці та за вторгнення в Ірак
Байден проголосував проти війни в Перській затоці (1990-1991), в якій США і їх союзникам вдалося перешкодити анексії Кувейту після вторгнення в цю країну Іраку. Але підтримав вторгнення США до Іраку у 2003 році, яке прийнято вважати провальним для Вашингтона. Пізніше Байден назвав рішення помилкою і звинуватив адміністрацію Джорджа Буша-молодшого в некомпетентності при діях в Іраку.
Президентські вибори у США відбулися 3 листопада. Наразі Байден має достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.
Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях».