Мей відхилила пропозицію ЄС відмовитися від Brexit

Мей запевнила в тому, що Великобританія залишиться партнером Євросоюзу

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей відхилила пропозицію європейських політиків відмовитися від виходу країни з Євросоюзу. Другого референдуму по Brexit не буде, заявила Мей в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в суботу, 20 січня. Вона підкреслила, що парламент Сполученого Королівства запропонував прийняти рішення про вихід з ЄС



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Мей запевнила в тому, що Великобританія залишиться партнером Євросоюзу

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей відхилила пропозицію європейських політиків відмовитися від виходу країни з Євросоюзу. Другого референдуму по Brexit не буде, заявила Мей в інтерв'ю німецькій газеті Bild, опублікованому в суботу, 20 січня. Вона підкреслила, що парламент Сполученого Королівства запропонував прийняти рішення про вихід з ЄС самим громадянам, і вони зробили свій вибір.

Одночасно Тереза Мей запевнила в тому, що Великобританія залишиться партнером Євросоюзу. Вона нагадала, що Сполучене Королівство після виходу з ЄС буде співпрацювати з європейцями, зокрема в питаннях оборони і безпеки. «Ми залишаємо ЄС, але не Європу», - зазначила вона.

Голова Євроради Дональд Туск і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер раніше запропонували Великобританії не виходити з Євросоюзу. Якщо ж уряд в Лондоні не змінить свій погляд на те, що відбувається, в майбутньому році Brexit стане реальністю з усіма негативними наслідками, заявив Туск 16 січня. Якщо британці змінять свою думку, «наші серця як і раніше відкриті» для них, додав глава Євроради.

Юнкер висловив надію на те, що слова Туска будуть почуті британською владою. Не хотілося б, щоб в Лондоні пропускали повз вуха, що «наша двері як і раніше відкрита», підкреслив глава Єврокомісії.

Британці висловилися за вихід країни зі складу ЄС на референдумі в червні 2016 року, підтримавши його 52 відсотками голосів. Опозиційні британські політики, налаштовані проєвропейськи, вимагають провести повторний референдум, посилаючись на те, що багато британців в 2016 році не усвідомлювали всіх наслідків свого рішення.

Джерело: Deutsche Welle