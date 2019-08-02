Трамп ввів нові санкції проти Росії – ЗМІ



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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп

Джерела в адміністрації Трампа не пояснюють, про які саме санкції йдеться

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, що вводить другий пакет санкцій США проти Росії по справі Скрипалів. Про це повідомляє Politico.

Як повідомляється, Трамп у четвер підписав указ, що стосується процедури виконання положень про введення санкцій щодо країни, яка порушила американський закон про контроль над хімічною і біологічною зброєю і заборону її застосування від 1991 року. Саме він став юридичною підставою для введення проти РФ першого пакету санкцій по справі Скрипалів у кінці серпня 2018 року.

Раніше лідери комітету Палати представників Конгресу Сполучених Штатів по закордонних справах закликали президента Дональда Трампа ввести другий пакет санкцій проти Російської Федерації, пов'язаний з отруєнням колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії на території британського міста Солсбері.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах два сенатори - республіканець Марко Рубіо і демократ Кріс Ван Холлен - закликають до посилення санкцій проти Росії. Сенатори переконані, що в остаточну версію документа повинні бути включені витрати на заходи у відповідь на можливе втручання в майбутні вибори і здатні завдати удару по суверенному боргу Росії, а також її енергетиці та обороні.