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    Три доби поспіль у Словаччині фіксується рекордний приріст хворих на коронавірус

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    У Словаччині з 1 жовтня люди зобов'язані носити маски - Три доби поспіль у Словаччині фіксується рекордний приріст хворих на коронавірус
    У Словаччині з 1 жовтня люди зобов'язані носити маски

    Із населенням у 5,5 млн у країні за добу виявлено понад 800 нових хворих

    У Словаччині за минулу добу було підтверджено 818 нових випадків інфікування коронавірусом. Це є найбільшим показником з початку епідемії в цій країні.

    Рекордні показники інфікування фіксуються у країні вже третій день поспіль: у суботу виявили 704 випадки захворювання, днем раніше – 679.

    Про це свідчать дані Словацького урядового інформаційного центру з питань Covid-19.

    Станом на 4 жовтня у Словаччині, населення якої становить 5,5 млн, коронавірусом було інфіковано 13 139 осіб. Одужали 4828 пацієнтів, померли - 55.

    У Словаччині з 1 жовтня люди зобов'язані носити маски поза приміщеннями в разі, якщо дотримуватися безпечної дистанції неможливо. Кількість учасників масових заходів обмежили до 50. Ці правила будуть чинні попередньо до листопада, повідомив глава уряду Ігор Матович.

    За останніми даними, у світі підтверджено понад 35 млн 340 тис. випадків Covid-19. Одужали 26 млн 320,3 тис. пацієнтів, більш як 1 млн 40 тис. - померли.

    Між іншим, відсьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони.

    Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      230233
    • Хворіють
      124551
    • Одужали
      101252
    • Померли
      4430

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.

    Словаччина хвороби коронавірус
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