Три доби поспіль у Словаччині фіксується рекордний приріст хворих на коронавірус



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У Словаччині з 1 жовтня люди зобов'язані носити маски

Із населенням у 5,5 млн у країні за добу виявлено понад 800 нових хворих

У Словаччині за минулу добу було підтверджено 818 нових випадків інфікування коронавірусом. Це є найбільшим показником з початку епідемії в цій країні.

Рекордні показники інфікування фіксуються у країні вже третій день поспіль: у суботу виявили 704 випадки захворювання, днем раніше – 679.

Про це свідчать дані Словацького урядового інформаційного центру з питань Covid-19.

Станом на 4 жовтня у Словаччині, населення якої становить 5,5 млн, коронавірусом було інфіковано 13 139 осіб. Одужали 4828 пацієнтів, померли - 55.

У Словаччині з 1 жовтня люди зобов'язані носити маски поза приміщеннями в разі, якщо дотримуватися безпечної дистанції неможливо. Кількість учасників масових заходів обмежили до 50. Ці правила будуть чинні попередньо до листопада, повідомив глава уряду Ігор Матович.

За останніми даними, у світі підтверджено понад 35 млн 340 тис. випадків Covid-19. Одужали 26 млн 320,3 тис. пацієнтів, більш як 1 млн 40 тис. - померли.

Між іншим, відсьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони.

Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633).

Коронавірус в Україні Всього 230233

Хворіють 124551

Одужали 101252

Померли 4430 Копіювати код для вставки

Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.