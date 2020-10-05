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    У світі

    Пандемія коронавірусу: Париж оголошено зоною максимальної небезпеки

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    <p>Уряд Франції оголосив Париж і його передмістя зоною максимальної небезпеки</p> - Пандемія коронавірусу: Париж оголошено зоною максимальної небезпеки

    Уряд Франції оголосив Париж і його передмістя зоною максимальної небезпеки

    Уряд Франції рекомендує всім, у кого є така можливість, працювати віддалено

    Уряд Франції оголосив Париж і його передмістя зоною максимальної небезпеки в зв'язку з поширенням коронавірусу.

    Про це повідомляє газета Le Parisien.

    Зазначається, що нові санітарні заходи набудуть чинності 6 жовтня і будуть діяти 15 днів.

    При цьому, ресторани можуть залишатися відкритими за умови посилення санітарних заходів. Навчальні аудиторії або лекційні зали в університетах можуть бути заповнені лише на 50%.

    Крім того уряд Франції рекомендує всім, у кого є така можливість, працювати віддалено.

    Раніше влада повідомила, що за минулу добу у Франції було виявлено 12 565 нових випадків зараження коронавірусом.

    До слова, у Римі ввели обов'язковий масковий режим.

    Нагадаємо, уряд Польщі знову посилив карантинні обмеження через різке зростання інфікованих Covid-19.

    Крім того, в Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      226432
    • Хворіють
      121928
    • Одужали
      100107
    • Померли
      4397

    Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633). 

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.

    Франція Париж карантин уряд влада коронавірус
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