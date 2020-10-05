Пандемія коронавірусу: Париж оголошено зоною максимальної небезпеки
Уряд Франції оголосив Париж і його передмістя зоною максимальної небезпеки
Уряд Франції рекомендує всім, у кого є така можливість, працювати віддалено
Уряд Франції оголосив Париж і його передмістя зоною максимальної небезпеки в зв'язку з поширенням коронавірусу.
Про це повідомляє газета Le Parisien.
Зазначається, що нові санітарні заходи набудуть чинності 6 жовтня і будуть діяти 15 днів.
При цьому, ресторани можуть залишатися відкритими за умови посилення санітарних заходів. Навчальні аудиторії або лекційні зали в університетах можуть бути заповнені лише на 50%.
Крім того уряд Франції рекомендує всім, у кого є така можливість, працювати віддалено.
Раніше влада повідомила, що за минулу добу у Франції було виявлено 12 565 нових випадків зараження коронавірусом.
До слова, у Римі ввели обов'язковий масковий режим.
Нагадаємо, уряд Польщі знову посилив карантинні обмеження через різке зростання інфікованих Covid-19.
Крім того, в Австрії ввели масковий режим в магазинах і школах.
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Всього226432
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Хворіють121928
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Одужали100107
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Померли4397
Нагадаємо, в Україні за добу 3 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4140 осіб. Це на 493 випадки менше, ніж днем раніше (4633).
Загалом від початку пандемії станом на ранок 4 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 226462 людини, одужали 100107 осіб, летальних випадків – 4397.