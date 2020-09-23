Wizz Air відновлює рейси між Україною та Словаччиною



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Wizz Air відновлює рейси між Україною та Словаччиною

Квитки вже доступні для бронювання на сайті

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення рейсів з українських міст – Києва та Львова – до словацької Братислави з 2 жовтня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Квитки вже доступні для бронювання на сайті. Ціна стартує з 309 грн.

Відновлення перельотів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити Словаччину зі списку країн «зеленої» зони.

Якщо її виключають з переліку, виконання рейсів, що з'єднують українські міста з Братиславою, буде відкладено відповідно.

Авіакомпанія запровадила посилені заходи гігієни для забезпечення здоров’я та безпеки як пасажирів, так і екіпажу.

Впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – рукавички.

Пасажирам без масок заборонено здійснювати посадку на борт літака, однак нову маску вони можуть завжди можуть придбати разом з набором для дезінфекції (1 маленька пляшка дезінфікуючого гелю, 2 пари рукавичок, 2 маски, 6 дезінфікуючих серветок).

У салонах регулярно проводять дезінфекцію, а з дотриманням графіку щоденного прибирання Wizz Air усі літаки авіакомпанії додатково дезінфікуються вночі противірусним розчином.

Додаючи Wizz Flex до бронювання, пасажири, у разі зміни обставин чи необхідності змінити дату/маршрут, можуть змінити бронювання квитка на будь-який інший рейс Wizz Air.

Додатковий рівень захисту бронювання пасажирів — гарантія спокою у нинішні часи невизначеності.

До слова, лоукостер Wizz Air скасував всі рейси між Україною та Угорщиною. Причиною такого рішення є закриття угорських кордонів для іноземців з 1 вересня.

Угорщина прийняла рішення закрити кордони для іноземців з 1 вересня в рамках боротьби з поширенням Covid-19.

Як повідомлялося 7 вересня, лоукостер Wizz Air запровадив збір за «місця поруч».