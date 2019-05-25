Трибунал ООН оприлюднив текст рішення у справі українських моряків
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Документ налічує 32 сторінки
Міжнародний трибунал з морського права оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків.
Відповідний документ оприлюднений на сайті суду.
Так, документ налічує 32 сторінки.
У ньому зазначається, що трибунал «19 голосами проти 1 постановляє, що Україна і Російська Федерація повинні представити в трибунал первинну інформацію, згадану в пункті 121, не пізніше 25 червня 2019 року, і уповноважує президента (трибуналу, - ред.) запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними після цього звіту».
У пункті 121 зокрема йдеться: «відповідно До пункту 1 статті 95 Регламенту кожна сторона повинна представити трибуналу доповідь та інформацію про дотримання будь-яких запропонованих забезпечувальних заходів».
Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.
10 травня у Гамбурзі проходили слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.
Після виступу на слуханнях заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала журналістам, що суд з великою вірогідністю ухвалить рішення на користь України.
Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі заявила, що незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів та членів їх екіпажів та їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України.
Раніше стало відомо, що Росія відмовилася від участі у слуханнях трибуналу ООН щодо українських моряків.
Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.
Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.
У січні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій офіційно вимагає від Росії поводитися із захопленими в районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.