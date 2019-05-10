Зеркаль у Гамбурзі попередила про небезпеку завдання серйозної шкоди правам України



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Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль у Гамбурзі Фото: facebook.com / Lana Zerkal

Вона анонсувала, що українська команда радників розкриє питання того, чому ситуація відповідає вимогам щодо застосування тимчасових заходів відповідно до Конвенції

Незаконне утримання під вартою Росії українських військових кораблів та членів їх екіпажів та їх підпадання під юрисдикцію Росії не можуть продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України. Про це сказала заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль під час виступу на слуханнях міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків у Гамбурзі.

«Пане президенте, члени Трибуналу, дозвольте мені повернутися до головних фактів. Військові кораблі «Бердянськ» і «Нікополь», військово-морський корабель «Яни Капу» та двадцять чотири члени їх екіпажів на борту продовжують незаконно утримуватися під вартою Росії та піддаються юрисдикції Росії. Така ситуація не може продовжуватися без завдання подальшої серйозної шкоди правам України», - сказала Зеркаль.

Вона анонсувала, що українська команда радників розкриє питання того, чому ситуація відповідає вимогам щодо застосування тимчасових заходів відповідно до Конвенції.

Заступник міністра також попросила надати слово пану Джонатану Гімблету, який має надати короткий опис фактичних обставин, включаючи розвиток подій після подання Україною свого запиту про застосування тимчасових заходів 16 квітня.