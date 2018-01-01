Троє українців потрапили до списку пошани Міжнародної ради дитячої літератури

Кожні два роки Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги IBBY створює перелік IBBY Honor List

Міжнародна організація, що займається дитячою літературою — Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги (IBBY) опублікувала свій традиційний «список пошани» — Honour List 2018. До переліку найвидатніших письменників, художників та перекладачів у галузі дитячої літератури зі всього



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Письменника Володимира Рутківського відзначено за твір «Гості на мітлі»

Кожні два роки Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги IBBY створює перелік IBBY Honor List

Міжнародна організація, що займається дитячою літературою — Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги (IBBY) опублікувала свій традиційний «список пошани» — Honour List 2018.

До переліку найвидатніших письменників, художників та перекладачів у галузі дитячої літератури зі всього світу потрапили три українські автори.

Зокрема, письменника Володимира Рутківського відзначено за твір «Гості на мітлі», який було перевидано 2016 року «Видавництвом Старого Лева».

Також відзначено художника Владислава Єрка за ілюстрації до книги «Маленький принц» видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») і Галину Кирпу — за переклад повісті Ульфа Старка «Диваки і зануди» видавництва «Старого Лева».

Кожні два роки Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги IBBY створює перелік IBBY Honor List — нещодавно виданих видатних книг для дітей, щоб відзначити найкращих письменників, художників та перекладачів з країн-членів організації.