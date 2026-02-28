Головна Новини
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві мінлива хмарність
фото: glavcom.ua

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 28 лютого, в Україні очікується мінлива хмарність, в деяких областях туман та ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі та вранці в більшості центральних, Сумській та Харківській областях подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та Закарпаття, місцями ожеледиця. Вітер південно західний, у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6 морозу, в Карпатах та східних областях 7-12 морозу, вдень 0-5 тепла, на заході та півдні країни 6-11° тепла.

Прогноз погоди на 28 лютого
Прогноз погоди на 28 лютого
Укргідрометцентр

У суботу, 28 лютого, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6 морозу, вдень 0-5 тепла, у столиці вночі 3-5 морозу, вдень 2-4 тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам. 

Читайте також:

