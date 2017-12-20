Труба просить парламент розширити повноваження Держбюро розслідувань

Труба хоче, щоб бюро проводило конкурси на керівні посади у ДБР

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба звернувся до Верховної Ради України з проханням якнайшвидше ухвалити поправки до закону про ДБР, які дадуть змогу проводити конкурси на керівні посади в бюро самому ДБР. Про це відомство інформує у Facebook. «Не оголошення конкурсів на ключові посади в Бюро блокує його



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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба

Труба хоче, щоб бюро проводило конкурси на керівні посади у ДБР

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба звернувся до Верховної Ради України з проханням якнайшвидше ухвалити поправки до закону про ДБР, які дадуть змогу проводити конкурси на керівні посади в бюро самому ДБР.

Про це відомство інформує у Facebook.

«Не оголошення конкурсів на ключові посади в Бюро блокує його формування та, відповідно, затягує початок роботи. Уже незабаром будуть створені внутрішні комісії Бюро, які оголосять конкурси відповідно до своїх повноваженнь. Закликаю Верховну Раду якнайшвидше підтримати необхідні зміни для Бюро, тим паче, що зареєстровані законопроекти дозволяють це зробити», – сказав глава ДБР.

У бюро зазначили, що, згідно з чинним законом, конкурси проводить тільки зовнішня комісія, сформована за квотою президента, Кабінету Міністрів і Верховної Ради. До цієї комісії не входять представники бюро і громадськості. Зазначають, що ДБР не може впливати на початок проведення конкурсів або їхню тривалість у часі.

За даними бюро, більше ніж місяць не оголошують конкурсів на посади директорів семи територіальних органів та керівників управлінь і відділів центрального апарату ДБР.

У ДБР повідомили, що конкурси не було оголошено незважаючи на те, що останнє засідання комісії відбулося 1 лютого.

Нагадаємо, 22 листопада 2017 року президент призначив Романа Трубу директором Держбюро розслідувань.

На думку Романа Труби, 650-ти мільйонів гривень, передбачених у держбюджеті на 2018 рік на роботу ДБР, не вистачить.

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