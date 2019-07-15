Труба відреагував на «захоплення» ДБР



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Труба зауважив, що серед учасників акції були люди в балаклавах, які принесли у приміщення ДБР вогнегасники Фото: ДБР

Директор ДБР виклав свою позицію щодо проваджень, учасником яких є експрезидент України Петро Порошенко

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що захопленню приміщення ДБР «задля впливу на досудове розслідування у кримінальних провадженнях, де фігурує експрезидент України Петро Порошенко, має бути надана оцінка».

«Сьогодні під ДБР відбулася акція політичної сили, окремі учасники якої вийшли за межі правового поля: увірвалися до приміщення правоохоронного органу, прикриваючись депутатським мандатом; заблокували в’їзд та виїзд транспорту з ДБР; зірвали проведення зустрічі з європейськими міжнародними партнерами стосовно розвитку та посилення ДБР; вимагали від директора правоохоронного органу «термінових результатів розслідування», або взагалі його скасування. Це називається політичний тиск», - сказав Труба, якого цитує пресслужба ДБР.

Він зауважив, що серед учасників акції були люди в балаклавах, які принесли у приміщення ДБР вогнегасники. «Це - втручання в діяльність правоохоронного органу», - заявив Труба.

Також він виклав свою позицію щодо проваджень, учасником яких є експрезидент України.

«Перше. ДБР стоїть на захисті національних інтересів. Провадження щодо перетину морського простору військовими кораблями України – одне з найважливіших для нас. Адже поставити крапку в цьому питанні означає захистити національні інтереси України. Гадаю, що всі учасники тих подій мають бути переконані в цьому, йти на співпрацю зі слідством, надати покази та разом захистити Україну.

Друге. ДБР стоїть осторонь політики. Під час досудового розслідування відбувся витік інформації – це неприпустимо для будь-якого правоохоронного органу, а тим паче для новоствореного. За цим фактом розпочато службову перевірку.

Третє. ДБР реєструє кримінальні провадження відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, а не чиїхось політичних уподобань», - повідомив Труба.

Директор ДБР зауважив, що останній тиждень політичної кампанії є «випробуванням на дотримання європейських цінностей, серед яких незалежність роботи правоохоронної системи». «Тим не менш, яким би не був політичних тиск, досудове розслідування буде професійним, незаангажованим та об’єктивним», - сказав Труба.

Як відомо, в понеділок, 15 липня, активісти партії «Європейська Солідарність» провели акцію в головному офісі Державного бюро розслідувань. Головною вимогою акції було негайне припинення політично мотивованих переслідувань волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.

Нагадаємо, 20 травня екс-заступник глави адміністрації президента Януковича, юрист Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань першу заяву про злочин щодо Петра Порошенка. Так, його за словами, колишнього президента вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

24 травня Портнов подав до ДБР третю заяву проти Порошенка. Вона стосується нібито відмивання коштів, легалізації незаконних доходів і несплату податків Порошенком.

27 травня Портнов подав до ДБР четверту заяву, яка стосується призначення членів Вищої ради правосуддя. Портнов заявив, що Порошенко нібито протиправно змінив ключові умови конкурсу з відбору кандидатів для призначення в ВРП, фактично усунувши від нього конкурсну комісію.

На початку червня директор Державного бюро розслідувань України Роман Труба поінформував ЗМІ, що порушені за заявами Андрія Портнова розслідування щодо Петра Порошенка мають юридично-правову перспективу.

«Питання досить резонансні. У зв'язку з цим, нами заплановані і в найкоротші терміни будуть проведені активні слідчі дії. Ми будемо перевіряти всі факти, які були викладені у зверненнях, та, відповідно, добувати докази в підтвердження або спростування вини. Громадськість у найближчий період часу повинна отримати відповіді на всі питання», - заявив голова ДБР.