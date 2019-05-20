Портнов подав перший позов проти Порошенка



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Андрій Портнов упевнений, що Порошенко буде сидіти

Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування, зазначив Портнов

Заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву про злочин щодо президента України Петра Порошенка.

Про це він заявив на своєму каналі у Telegram.

«Порошенко офіційно втратив недоторканність від кримінального переслідування і годину тому ми направили в Державне бюро розслідувань першу заяву про злочин», — написав Портнов.

Так, його за словами, Порошенка вважають «причетним до державної зради, спробі захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень».

Нагадаємо, 19 травня колишній заступник глави Адміністрації екс-президента України Віктора Януковича Андрій Портнов написав у Тelegram, що повернувся в Україну після п’яти років перебування за кордоном.

Портнов повідомив, що його юридична команда в найперший день після інавгурації планує почати подачу заяв про злочини Петра Порошенка.

Як відомо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном, у 2014 році він покинув територію України, проживав у Москві та Відні.