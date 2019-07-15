У «Європейській Солідарності» вимагають від директора ДБР «припинити політичні переслідування»



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Активісти партії «Європейська Солідарність» 15 липня прийшли до головного офісу Державного бюро розслідувань

У партії заявили, що директор ДБР Роман Труба діє за вказівки соратника Януковича – Андрія Портнова

Люстрація директора ДБР Романа Труби – це питання національної безпеки. Про це активісти партії «Європейська Солідарність» заявили сьогодні в головному офісі Державного бюро розслідувань.

Головною вимогою акції було негайне припинення політично мотивованих переслідувань волонтерів та добровольців, які з 2014 року чинять опір російській агресії.

«Події останніх тижнів показали, що директор ДБР Роман Труба діє за вказівки соратника Януковича – Андрія Портнова та в інтересах Федерального служби безпеки Російської Федерації. Люстрація директора ДБР Романа Труби – це питання національної безпеки. За його керівництва Бюро перетворилося на інструмент переслідування опозиційних кандидатів у народні депутати, знищення волонтерського руху, дискредитації Збройних сил України», – заявила лідер молодіжного крила партії «ЄС», кандидат в народні депутати Дінара Габібуллаєва.

Лідер молодіжної організації «Європейської Солідарності» нагадала, що з початком виборчої кампанії слідчі ДБР відкрили низку кримінальних проваджень, за якими почалися переслідування кандидатів в народні депутати від партії «Європейська Солідарність».