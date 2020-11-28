Трюдо виступив із емоційною заявою у День пам’яті жертв голодоморів

«Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли», наголосив прем'єр Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із заявою з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні.

Текст заяви оприлюднений на сторінці уряду Канади.

Трюдо наголосив на необхідності пам'ятати історії сімей, які загинули і постраждали під час Голодомору.

«Сьогодні ми приєднуємося до українських громад в Канаді і по всьому світу, щоб згадати мільйони людей, постраждалих і загиблих під час Голодомору. З 1932 по 1933 роки тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна викликав в Україні жахливий голод – геноцид, покликаний зломити дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Мільйони померли від голоду, багато хто з них діти, а інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії», – заявив прем'єр.

Водночас, він зазначив, що перед лицем такої жорстокості українці все ж вистояли, твердо дотримувалися своєї мови і своєї культури, не дивлячись на всі спроби режиму придушувати і переслідувати їх. А в 1991 році, після більш ніж півстоліття радянського гніту і правління, Україна завоювала незалежність.

«Протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу. Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми повинні прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини перебувають під загрозою. У цю річницю я закликаю всіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і визнати той внесок, який українські канадці внесли в побудову кращої країни для всіх нас. Я також підтверджую непохитну підтримку Канадою вільної і незалежної України», – наголосив Трюдо.

В кінці він додав «Вічна Їм Пам'ять» українською мовою.

До слова, у День пам’яті жертв Голодоморів у центрі Дніпра активісти організації «Пласт» показали страви, які змушені були їсти українці, аби вижити в Голодомор.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.

Також Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.