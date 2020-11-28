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    День пам’яті жертв Голодоморів

    Зеленський: музей Голодомору має бути добудованим

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    Біля Музею Голодомору - Зеленський: музей Голодомору має бути добудованим
    Біля Музею Голодомору
    Фото : president.gov.ua

    Президент доручив уряду знайти фінансування до 30 листопада

    Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

    «Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії і майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проекту. Однак такі проекти повинні виконуватися в обов'язковому порядку. Я дав доручення Кабінету міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішене. Проект буде обов'язково завершено», – заявив глава держави на церемонії пам'яті жертв голодоморів в суботу в Києві.

    Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.

    Як зазначається на сайті ОПУ, 30 листопада Кабінет Міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проекту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.

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    Теги: музей фінансування Володимир Зеленський Голодомор 1932-1933 років Олена Зеленська
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