Зеленський: музей Голодомору має бути добудованим

Президент доручив уряду знайти фінансування до 30 листопада

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

«Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії і майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проекту. Однак такі проекти повинні виконуватися в обов'язковому порядку. Я дав доручення Кабінету міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішене. Проект буде обов'язково завершено», – заявив глава держави на церемонії пам'яті жертв голодоморів в суботу в Києві.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв голодоморів в Україні.

Як зазначається на сайті ОПУ, 30 листопада Кабінет Міністрів підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проекту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду.