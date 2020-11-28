Посол ЄС про Голодомор: Злочин проти українців і людства

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас: мільйони ні в чому не винних українців загинули при сталінському режимі

Маасікас розповів, що цього дня перечитує книгу, у якій розповідається про Голодомор

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловився щодо Голодомору в Україні та вбивчого сталінського режиму.

Маасікас розповів у Twitter, що цього дня перечитує книгу Енн Епплбаум «Червоний голод», у якій розповідається про Голодомор.

«Мільйони ні в чому не винних українців загинули при сталінському режимі – жахливий злочин проти українського народу і проти людства», – написав посол.

До слова, у День пам’яті жертв Голодоморів у центрі Дніпра активісти організації «Пласт» показали страви, які змушені були їсти українці, аби вижити в Голодомор.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.

Також Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.