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    Посол ЄС про Голодомор: Злочин проти українців і людства

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    Посол ЄС в Україні Матті Маасікас: мільйони ні в чому не винних українців загинули при сталінському режимі - Посол ЄС про Голодомор: Злочин проти українців і людства
    Посол ЄС в Україні Матті Маасікас: мільйони ні в чому не винних українців загинули при сталінському режимі

    Маасікас розповів, що цього дня перечитує книгу, у якій розповідається про Голодомор

    Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловився щодо Голодомору в Україні та вбивчого сталінського режиму.

    Маасікас розповів у Twitter, що цього дня перечитує книгу Енн Епплбаум «Червоний голод», у якій розповідається про Голодомор.

    «Мільйони ні в чому не винних українців загинули при сталінському режимі – жахливий злочин проти українського народу і проти людства», – написав посол.

    До слова, у День пам’яті жертв Голодоморів у центрі Дніпра активісти організації «Пласт» показали страви, які змушені були їсти українці, аби вижити в Голодомор.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

    Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.

    Також Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.

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      Теги: ЄС посол українці Україна Голодомор 1932-1933 років СРСР злочин Матті Маасікас
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