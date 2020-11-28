Посол ЄС про Голодомор: Злочин проти українців і людства
Маасікас розповів, що цього дня перечитує книгу, у якій розповідається про Голодомор
Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас висловився щодо Голодомору в Україні та вбивчого сталінського режиму.
Маасікас розповів у Twitter, що цього дня перечитує книгу Енн Епплбаум «Червоний голод», у якій розповідається про Голодомор.
«Мільйони ні в чому не винних українців загинули при сталінському режимі – жахливий злочин проти українського народу і проти людства», – написав посол.
До слова, у День пам’яті жертв Голодоморів у центрі Дніпра активісти організації «Пласт» показали страви, які змушені були їсти українці, аби вижити в Голодомор.
Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.
Президент України Володимир Зеленський та перша леді вшанували пам’ять жертв Голодоморів в Україні.
Також Зеленський доручив Кабміну до 30 листопада знайти кошти на добудову комплексу Національного музею Голодомору-геноциду в Києві.