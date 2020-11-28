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    У світі

    У Польщі вшанували пам'ять жертв Голодомору

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    Поминальні заходи відбулися&nbsp;у Варшаві, Гданську, Любліні, Кракові та інших містах Польщі - У Польщі вшанували пам'ять жертв Голодомору
    Поминальні заходи відбулися у Варшаві, Гданську, Любліні, Кракові та інших містах Польщі
    Фото: Укрінформ

    В різних містах Польщі відбулися поминальні заходи у пам’ять про мільйони жертв Голодомору в Україні

    Представники української громади, українські дипломати, духовенство, військові, міська влада вшанували у Варшаві, Гданську, Любліні, Кракові та інших містах Польщі пам'ять жертв Голодомору в Україні.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    Зокрема, на Вольському православному кладовищі у Варшаві біля пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років лампадки запалили учні українських суботніх шкіл, представники української громади, дипломати разом із послом України в Польщі Андрієм Дещицею. У вікнах українського посольства і консульства у Варшаві запалено свічки пам’яті.

    Пам'ять жертв Голодомору в Україні вшанувала у Любліні українська громада, представники Генерального консульства та військовослужбовці Литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрбриг.

    У Кракові в церкві Воздвиження Чесного Хреста відбулася літургія та поминальна панахида за жертвами Голодомору 1932-1933 років в Україні.Після богослужіння українська громада Кракова та співробітники генконсульства України в цьому місті вшанували пам'ять жертв геноциду українського народу спільним покладанням квітів та запаленням лампадок біля пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

    Пам'ять мільйонів українських жертв вшановано також у Гданську за участю представників консульства України в цьому місті, української громади та місцевої влади.

    В інших містах Польщі також відбулися поминальні заходи у пам’ять про мільйони жертв Голодомору в Україні.

    Теги: церква історія Польща українці громада Україна Голодомор 1932-1933 років
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