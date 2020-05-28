Турчинов дав оцінку політиці примирення з Путіним



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Олександр Турчинов прокоментував чергові заяви РФ

В переговорах з Москвою будь-які компроміси є небезпечними, - вважає колишній секретар РНБО

Погрози представника Росії у Тристоронній контактній групі Бориса Гризлова на адресу України є очевидним доказом неефективності чинного переговорного процесу. Про це сказав екссекретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі.

За його словами, поступки і компроміси по Донбасу (відведення військ, спроби зробити керованих Росією представників окупованих територій стороною переговорів, нерівноцінний обмін полоненими тощо) сприймаються Москвою як слабкість та тільки посилює їхню агресію і тиск на нашу державу.

«Кремль вчергове відкрито заявляє, що «мирний процес» може відбуватися лише за їхнім сценарієм легалізації окупованих територій і повного знищення цілісності і незалежності нашої країни», – зазначив Олександр Турчинов, додавши, що рік «м’якого формату переговорів» показав його неефективність і токсичність для безпеки України.

«Путін рахується тільки з силою. Будь-які компроміси він використовує лише для посилення своєї позиції і збільшення своїх претензій. Нашими переговорними аргументами повинні стати: зміцнення української армії (матеріальна і моральна мотивації служби в якій останнім часом значно послабла), продовження програм зі створення сучасного потужного озброєння, відновлення міжнародного антиросійського фронту і посилення санкцій проти агресора. В умовах сучасної кризи жорсткі економічні обмеження можуть бути особливо ефективними. Не поступки, а наступальний міжнародний тиск на Росію і тверда позиція України в реалізації комплексної стратегії деокупації – це єдиний шлях до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави», – резюмував екс-секретар РНБО України.

Заазначимо, що представник РФ в Тристоронньої контактної групи Борис Гризлов на пресконференції за підсумками засідання ТКГ, звинуватив Україну в зриві переговорів по Донбасу 27 травня. Проте сам Гризлов не брав участь у її засіданні.