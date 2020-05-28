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    Думки вголос

    Переговори у Мінську: представник Кремля Гризлов скаржиться на підступних українців

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Переговори у Мінську: представник Кремля Гризлов скаржиться на підступних українців

    Представник Кремля на переговорах у Мінську Гризлов схожий на Остапа Бендера, який любив і страждав

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    Представитель Кремля на переговорах в Минске Борис Грызлов очень ругается, жалуется на коварных украинцев и грозит страшными последствиями. Он сейчас похож на Остапа Бендера, который любил и страдал. Остап Ибрагимович любил деньги и страдал от их отсутствия, а Грызлов любит Путина с его планами на будущее Украины и... страдает, когда их тактично посылают в пешее эротическое путешествие.

    Итак, целый представитель (по ассоциации с 12 стульями так и хочется сказать - предводитель) России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов остался очень недоволен вчерашним заседанием в формате видеоконференции. Он привычно озвучил все хотелки Кремля в обмен на возврат Украине формального контроля над границей с РФ. Там традиционный набор - амнистия боевикам, особый статус Донбасса и выборы под контролем российских военных. а уже потом формальный контрль над границей. Формальный, потому что вооруженные амнистированные боевики уже в статусе неподконтрольной Киеву «народной милиции» все равно эту границу в любой момент врагу откроют и присоединяться к российскому агрессору. Только на линии разграничесния уже не будет ВСУ с артиллерией и продвинуться они смогут дальше. А потом нове переговоры о мире, да? Помните, как говорил Шарик из мультфильма «Каникулы в Простоквашино»? Вот вам индейское национальное жилье. Фиг-вам называется.

    Грызлов разразился обиженной речью и невнятными угрозами. «Киев снова заявил, что хочет получить полный контроль над границей Донбасса до политического урегулирования. То есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов. Любые попытки Киева изменить Минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям», - говорит он.

    Непоправимые последствия - это, простите, что? Так называемые республики продолжат играть в независимость за российские деньги? Ну, с учетом тенденций с ценами на нефть и газ - удачи. Испугали ежика голой попой! Или Грызлов намекает, что Россия может начать вооруженную агрессию в ответ на отказ Киева от капитуляции по их сценарию? Так, как бы... уже начала. Шесть лет назад. В общем, всюду выходит полный облом у российской дипломатии с сохранением санкций и издевательскими комментариями Киева. остается туманно угрожать и делать обиженное грустное лицо перед камерами. Хотя, тут лучше Лаврова приглашать. У него мимика смешнее...

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Донбас Мінські угоди війна
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