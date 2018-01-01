Турчинов у суді назвав адвоката Януковича «клоуном»
- Сьогодні, 15:00
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Глава РНБО про захисника Януковича: «А що це за клоун, який мене перебиває?»
Сьогодні під час допиту в Оболонському суді столиці у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича глава Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов назвав захисника підозрюваного клоуном.
Так, Турчинов сказав, що Росія планувала «захопити Київ, щоб повернути маріонеточний режим Януковича».
На цих словах захисник Януковича Віталій Сердюк перебив свідка. Він з обуренням почав вимагати від суду не дозволяти Турчинову висловлюватися подібним чином.
У відповідь Турчинов промовив: «А що це за клоун, який мене перебиває?».
Захисник Януковича гучно почав обурюватися, що, мовляв свідок ображає і його особисто, і Януковича, і всю юриспруденцію. На це Турчинов відказав, що він не знав, що людина, яка його перебила, є захисником, бо «не міг подумати, що юрист може поводитися у суді подібним чином».
Трансляцію допита Турчинова у суді дивіться тут.
Зранку суд допитав заступника секретаря РНБО Михайла Коваля. Коваль у 2014 році був в.о. міністра оборони.
Генерал-полковник під час допиту заявив, що Збройні сили України не були в повній боєготовності у період лютого-березня 2014 року.
Він наголосив, що коли обійняв посаду в.о. міністра оборони України, то мав змогу ознайомитися з документами, що засвідчували стан ЗСУ.
«Так от я подивився, як він (Янукович - ред.) керував ЗСУ, маючи чіткі загрози», - наголосив Коваль.
Напередодні суд у справі про держзраду Януковича допитав екс-депутата Держдуми РФ Іллю Пономарьова. Він, зокрема, повідомив, що оточення Януковича отримало 1 млрд дол. від Росії за відмову від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
Також стало відомо, що в Оболонському районному суді Києва збираються допитати президента України Петра Порошенка.
8 лютого захист екс-президента Віктора Януковича подав до Оболонського райсуду Києва другу частину списку свідків, яких вони хочуть допитати у рамках розгляду справи про державну зраду. У цьому переліку зокрема іноземні дипломати та жителі Криму – всього 103 особи.
Раніше адвокати заявляли список із 35 осіб, у якому фігурував екс-прем’єр-міністр Микола Азаров, екс-глава Адміністрації президента і екс-секретар РНБО Андрій Клюєв, колишній глава МВС України Віталій Захарченка, екс-глава СБУ Олександр Якименко та інші особи.
Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.
За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.