Турчинов у суді назвав адвоката Януковича «клоуном»

Глава РНБО про захисника Януковича: «А що це за клоун, який мене перебиває?»

Сьогодні під час допиту в Оболонському суді столиці у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича глава Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов назвав захисника підозрюваного клоуном. Так, Турчинов сказав, що Росія планувала «захопити Київ, щоб повернути маріонеточний режим Януковича». На цих словах захисник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Турчинов

Глава РНБО про захисника Януковича: «А що це за клоун, який мене перебиває?»

Сьогодні під час допиту в Оболонському суді столиці у справі про держзраду президента-втікача Віктора Януковича глава Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов назвав захисника підозрюваного клоуном.

Так, Турчинов сказав, що Росія планувала «захопити Київ, щоб повернути маріонеточний режим Януковича».

На цих словах захисник Януковича Віталій Сердюк перебив свідка. Він з обуренням почав вимагати від суду не дозволяти Турчинову висловлюватися подібним чином.

У відповідь Турчинов промовив: «А що це за клоун, який мене перебиває?».

Захисник Януковича гучно почав обурюватися, що, мовляв свідок ображає і його особисто, і Януковича, і всю юриспруденцію. На це Турчинов відказав, що він не знав, що людина, яка його перебила, є захисником, бо «не міг подумати, що юрист може поводитися у суді подібним чином».

Трансляцію допита Турчинова у суді дивіться тут.

Зранку суд допитав заступника секретаря РНБО Михайла Коваля. Коваль у 2014 році був в.о. міністра оборони.

Генерал-полковник під час допиту заявив, що Збройні сили України не були в повній боєготовності у період лютого-березня 2014 року.

Він наголосив, що коли обійняв посаду в.о. міністра оборони України, то мав змогу ознайомитися з документами, що засвідчували стан ЗСУ.

«Так от я подивився, як він (Янукович - ред.) керував ЗСУ, маючи чіткі загрози», - наголосив Коваль.

Напередодні суд у справі про держзраду Януковича допитав екс-депутата Держдуми РФ Іллю Пономарьова. Він, зокрема, повідомив, що оточення Януковича отримало 1 млрд дол. від Росії за відмову від підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Також стало відомо, що в Оболонському районному суді Києва збираються допитати президента України Петра Порошенка.

8 лютого захист екс-президента Віктора Януковича подав до Оболонського райсуду Києва другу частину списку свідків, яких вони хочуть допитати у рамках розгляду справи про державну зраду. У цьому переліку зокрема іноземні дипломати та жителі Криму – всього 103 особи.

Раніше адвокати заявляли список із 35 осіб, у якому фігурував екс-прем’єр-міністр Микола Азаров, екс-глава Адміністрації президента і екс-секретар РНБО Андрій Клюєв, колишній глава МВС України Віталій Захарченка, екс-глава СБУ Олександр Якименко та інші особи.

Оболонський районний суд 29 червня 2017 року ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою змін меж території та державного кордону України), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.