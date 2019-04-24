Турчинов заявив про ескалацію російської агресії проти України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Турчинова, видачею російських паспортів українцям Путін «створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України»

«Російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили для захисту громадян РФ поза межами російської території», - попередив секретар РНБО

Указ президента РФ Володимира Путіна про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей є свідомою ескалацією агресії проти України та тиском на керівництво держави.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

Як повідомляє прес-служба РНБО, за словами Турчинова, видачею російських паспортів мешканцям окупованих територій Донбасу Путін «створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України».

«Це пов'язано з тим, що російське законодавство дозволяє використовувати збройні сили для захисту громадян РФ поза межами російської території», - сказав секретар РНБО.

«Відповідь на це може бути тільки одна - зміцнення нашого оборонного потенціалу та відповідна міжнародна реакція на злочинні дії Кремля з посиленням санкційного тиску на країну-агресора», - наголосив Турчинов.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.