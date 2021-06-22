Туреччина на порозі створення вакцини проти Covid-19 – посол Ягмур Ахмет Гюльдере

Другою дозою вакцини щепилися 13,5 млн громадян Туреччини

У Туреччині стартувала третя стадія розробки власної вакцини. Водночас вона ще не має офіційної назви. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Наявність або відсутність вакцини надає певну силу державам. Також я дуже щасливий із того, що в Туреччині вже третя стадія розробки нашої власної вакцини», – зазначив Ахмет Гюльдере.

Він розповів, що станом на минулий тиждень другою дозою вакцини щепилися 13,5 млн громадян Туреччини. Процес вакцинації в країні почався з китайської вакцини Sinovac.

«Потім додалися й інші. Є різноманітні застереження, страхи, спекуляції щодо вакцин як на Сході, так і на Заході. З огляду на це ми вакцинуємо наших громадян усіма вакцинами, які схвалені органами охорони здоров’я Турецької Республіки», – повідомив він.

Дипломат також зазначив, що не бачить жодних проблем в щепленні російською вакциною Sputnik V, хоча переважна більшість вакцин – це Sinovac і BioNTech.

Ахмет Гюльдере підкреслив, що питання щодо визнавання вакцин вирішують національні органи охорони здоров’я.

«Наявність щеплення – це тільки один із моментів, які ми вимагаємо при в’їзді до нашої країни. Якщо людина щеплена не тією вакциною, яка визнається в країні, то вона може зробити ПЛР-тест чи зробити експрес-тест на антиген», – додав дипломат.

Ахмет Гюльдере також розповів, що Туреччина має чимало ідей щодо розвитку культурного туризму для турецьких громадян, які приїжджають до Львова.