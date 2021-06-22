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    У МОЗ розповіли, чи можна отримати другу дозу вакцини раніше терміну

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    У МОЗ дали рекомендації щодо термінів вакцинації - У МОЗ розповіли, чи можна отримати другу дозу вакцини раніше терміну
    У МОЗ дали рекомендації щодо термінів вакцинації
    Фото з відкритих джерел

    Якщо вакцинуватися другою дозою вчасно не вдалося, це слід зробити при першій можливості

    У разі неможливості зробити щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу в рекомендовані терміни її можна зробити пізніше. Для деяких вакцин – раніше. У МОЗ відповіли на найчастіші запитання про вакцинацію у Facebook.

    У відомстві нагадали, що щеплення другою дозою вакцини бажано робити в строк:

    • Comirnaty / Pfizer-BioNTech — 21–28 днів;
    • CoronaVac / Sinovac Biotech — 28 днів;
    • Oxford / AstraZeneca — 12 тижнів.

    При цьому в разі непереборних обставин введення другої дози можна зробити на сім днів раніше зазначеного інтервалу для вакцин CoronaVac/Sinovac і AstraZeneca (Covishield/SKBio).

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    Для вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech відразу вказано «вікно», у рамках якого можна зробити щеплення – період між двадцять першим і двадцять восьмим днями після введення першої дози.

    Друга доза вакцини проти Covid-19, введена раніше або пізніше рекомендованого інтервалу, зараховується без необхідності її повторного введення або вакцинації спочатку.

    Відзначається, що на цей час не визначено кінцевий пізній термін введення другої дози вакцини проти Covid-19. Тому, якщо вакцинуватися другою дозою вчасно не вдалося, це слід зробити при першій можливості.

    При цьому в МОЗ рекомендують робити щеплення раніше або пізніше тільки в разі крайньої потреби.

    Нагадаємо, кількість інфікованих Covid-19 починає знижуватися. Така тенденція спостерігається по всьому світу.

    Цікаво, що британські науковці дійшли до висновку, що втрата нюху та смаку через Сovid-19 може бути пов'язана зі зменшенням кількості сірої речовини у мозку.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я щеплення вакцинація час
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    У МОЗ розповіли, чи можна отримати другу дозу вакцини раніше терміну