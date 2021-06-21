«Слугу» Камельчука, який називав коронавірус вигадкою, призначили у ПАРЄ спікером щодо Covid-паспортів

Ще торік у грудні Юрій Камельчук став відомим завдяки заяві, що Covid-19 є «вигаданою хворобою», і що він не довіряє жодній вакцині

Нардеп від «Слуги народу», заступник члена української парламентської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступить у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів. Про це він сам повідомив на одній зі своїх сторінок у Facebook.

«Сьогодні у Страсбурзі мене обрали спікером по тематиці Covid passes and certificates від політичної групи EPP в дебатах на сесії ПАРЄ. Варто зберегти баланс між потребами стримування загроз пандемії, правами людини та можливостями бізнесу, особливо відпочинкового, що актуально особливо влітку», – написав Камельчук.

Ще торік у грудні Юрій Камельчук став відомим завдяки заяві, що Covid-19 є «вигаданою хворобою», і що він не довіряє жодній вакцині.

До слова, у коментарях до повідомлення Камельчука йому вже почали нагадувати про заяви, зроблені нардепом раніше з приводу коронавірусу та вакцинації.

Літня сесія ПАРЄ стартувала сьогодні, 21 червня, у гібридному форматі. На порядку денному нової сесії буде резолюція про права кримських татар в окупованому Криму. Голова української делегації, нардеп Марія Мезенцева повідомила, що «призначена на виступ по кримських татарах від імені групи Європейської Народної партії в середу (23 червня, – ред.) ввечері».

Українська делегація ПАРЄ заявляла про очікування опору з боку російської делегації і спроб перешкодити позитивному голосуванню питання щодо ситуації з кримськими татарами на сесії ПАРЄ.