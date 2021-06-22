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    В Італії невакцинованих медиків почали відсторонювати від роботи

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    В Італії почали звільняти медиків, які відмовилися від щеплення - В Італії невакцинованих медиків почали відсторонювати від роботи
    В Італії почали звільняти медиків, які відмовилися від щеплення
    Фото: Анса

    В Італії всі медпрацівники повинні пройти щеплення

    В Італії медпрацівників, які досі не зробили щеплення від коронавірусу, почали відсторонювати від роботи. Про це повідомляє телеканал Sky TG24.

    Медпрацівникові, який відмовився від вакцинації, можуть запропонувати іншу роботу без контакту з колегами й пацієнтами, але тільки в разі її наявності. Якщо іншої роботи немає, таких співробітників можуть усунути від роботи без збереження заробітної плати до 31 грудня.

    Відповідні правила містяться в декреті щодо боротьби з коронавірусом, який ухвалила рада міністрів Італії 1 квітня. Документ передбачає обов’язкову вакцинацію для всіх медпрацівників. Цей обов’язок поширюється на фахівців системи охорони здоров’я, що працюють у державних і приватних медичних і соціальних структурах, а також в аптеках.

    Зазначається, що професійні асоціації та лікарні Італії надали імена всіх лікарів, медсестер та інших працівників сфери. Органи охорони здоров’я ще у квітні відправили кожному запрошення надати документацію про вакцинацію, підтвердження призначеного прийому або причину, яка узаконює відмову від вакцини. Багато з тих, хто отримав запрошення, не прийшли на щеплення, повідомляє телеканал.

    Також повідомлялося, що в Італії почали видавати паспорти вакцинації. Документ про зроблене Covid-щеплення для громадян Італії безкоштовний. Його можна завантажити в смартфон або роздрукувати.

    Нагадаємо, в Польщі розпочалися акції з вакцинації проти коронавірусу безпритульних. Вакцинування відбувається на добровільній основі.

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    Теги: Італія щеплення робота коронавірус
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    В Італії невакцинованих медиків почали відсторонювати від роботи