В Італії невакцинованих медиків почали відсторонювати від роботи

В Італії всі медпрацівники повинні пройти щеплення

В Італії медпрацівників, які досі не зробили щеплення від коронавірусу, почали відсторонювати від роботи. Про це повідомляє телеканал Sky TG24.

Медпрацівникові, який відмовився від вакцинації, можуть запропонувати іншу роботу без контакту з колегами й пацієнтами, але тільки в разі її наявності. Якщо іншої роботи немає, таких співробітників можуть усунути від роботи без збереження заробітної плати до 31 грудня.

Відповідні правила містяться в декреті щодо боротьби з коронавірусом, який ухвалила рада міністрів Італії 1 квітня. Документ передбачає обов’язкову вакцинацію для всіх медпрацівників. Цей обов’язок поширюється на фахівців системи охорони здоров’я, що працюють у державних і приватних медичних і соціальних структурах, а також в аптеках.

Зазначається, що професійні асоціації та лікарні Італії надали імена всіх лікарів, медсестер та інших працівників сфери. Органи охорони здоров’я ще у квітні відправили кожному запрошення надати документацію про вакцинацію, підтвердження призначеного прийому або причину, яка узаконює відмову від вакцини. Багато з тих, хто отримав запрошення, не прийшли на щеплення, повідомляє телеканал.

Також повідомлялося, що в Італії почали видавати паспорти вакцинації. Документ про зроблене Covid-щеплення для громадян Італії безкоштовний. Його можна завантажити в смартфон або роздрукувати.

Нагадаємо, в Польщі розпочалися акції з вакцинації проти коронавірусу безпритульних. Вакцинування відбувається на добровільній основі.

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