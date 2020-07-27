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    Туреччина розпочала антитерористичну операцію на східних кордонах

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    У провінціях Агри-Игдир-Карс почалася операція Yıldırım-3 Ağrı Dağı - Туреччина розпочала антитерористичну операцію на східних кордонах
    У провінціях Агри-Игдир-Карс почалася операція Yıldırım-3 Ağrı Dağı
    Фото: icisleri.gov.tr

    В операції беруть участь 86 оперативних груп

    На сході Туреччини розпочалася антитерористична операція під назвою «Блискавка-3 Гора Арарат». Вона проходить у трьох турецьких провінціях — Агри, Игдир і Карс на сході країни.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

    «Щоб повністю виключити сепаратистську терористичну організацію (мова йде про Робітничу партію Курдистану - ред.) з порядку денного країни та нейтралізувати терористів в регіоні, в провінціях Агри-Игдир-Карс почалася операція «Блискавка-3 Гора Арарат», — пишуть на сайті відомства.

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    Туреччина розпочала антитерористичну операцію на східних кордонах
    Туреччина розпочала антитерористичну операцію на східних кордонах
    Туреччина розпочала антитерористичну операцію на східних кордонах
    Туреччина розпочала антитерористичну операцію на східних кордонах
    Туреччина розпочала антитерористичну операцію на східних кордонах

    Уточнюють, що в операції беруть участь 1170 співробітників (86 оперативних груп) зі складу спецпідрозділів жандармерії і поліції.

    Відомо також, що у другій половині червня турецькі підрозділи командос зайшли на територію Іраку і почали військову операцію, спрямовану на знищення представників Робочої партії Курдистану на півночі цієї країни.

    А в жовтні минулого року Туреччина провела операцію «Джерело світу» і захопила частину підконтрольних сирійським курдам територій вздовж свого кордону.

    Робоча партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. У листопаді минулого року Суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робочої партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК в травні 2014 року.

    Туреччина тероризм військові курди кордон
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