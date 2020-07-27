Туреччина розпочала антитерористичну операцію на східних кордонах



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У провінціях Агри-Игдир-Карс почалася операція Yıldırım-3 Ağrı Dağı Фото: icisleri.gov.tr

В операції беруть участь 86 оперативних груп

На сході Туреччини розпочалася антитерористична операція під назвою «Блискавка-3 Гора Арарат». Вона проходить у трьох турецьких провінціях — Агри, Игдир і Карс на сході країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

«Щоб повністю виключити сепаратистську терористичну організацію (мова йде про Робітничу партію Курдистану - ред.) з порядку денного країни та нейтралізувати терористів в регіоні, в провінціях Агри-Игдир-Карс почалася операція «Блискавка-3 Гора Арарат», — пишуть на сайті відомства.

Уточнюють, що в операції беруть участь 1170 співробітників (86 оперативних груп) зі складу спецпідрозділів жандармерії і поліції.

Відомо також, що у другій половині червня турецькі підрозділи командос зайшли на територію Іраку і почали військову операцію, спрямовану на знищення представників Робочої партії Курдистану на півночі цієї країни.

А в жовтні минулого року Туреччина провела операцію «Джерело світу» і захопила частину підконтрольних сирійським курдам територій вздовж свого кордону.

Робоча партія Курдистану визнана терористичною організацією в Туреччині, США, країнах ЄС. У листопаді минулого року Суд загальної юрисдикції ЄС не задовольнив позов про виключення Робочої партії Курдистану з переліку терористичних організацій за позовом, поданим РПК в травні 2014 року.