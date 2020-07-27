У центрі Києва з’явиться мечеть

Дипломат каже, що питання з виділенням земельної ділянки вже вирішене

У центрі Києва за сприяння турецької сторони планують збудувати мечеть, заявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, наразі триває обговорення дизайну споруди.

Зазначається, що питання з виділенням земельної ділянки вже вирішене, мечеть планують звести в центрі Києва. Точне розташування розкриють після завершення всіх формальних процедур.

«Поки варто сфокусуватися на дизайні. Коли буде виконана ця робота, почнуться офіційні процедури затвердження, а потім стане відомо, де вона буде. Сподіваюся, що більше деталей з’явиться в найближчі місяці», – додав Гюльдере.

До слова, Державна рада Туреччини 10 липня скасувала рішення уряду країни від 24 листопада 1934 року про статус собору Святої Софії. Потім Ердоган підписав указ, згідно з яким Айя-Софії дозволено бути мечеттю.