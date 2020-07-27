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    У центрі Києва з’явиться мечеть

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    Наразі триває обговорення дизайну споруди - У центрі Києва з’явиться мечеть
    Наразі триває обговорення дизайну споруди

    Дипломат каже, що питання з виділенням земельної ділянки вже вирішене

    У центрі Києва за сприяння турецької сторони планують збудувати мечетьзаявив посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

    За його словами, наразі триває обговорення дизайну споруди.

    Раніше офіційний представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав історичною помилкою рішення президента Туреччини Ердогана перетворити собор Святої Софії (Айя-Софія) у Стамбулі з музею в мечеть.

    Також Євросоюз розчарований рішенням Туреччини зробити з собору Святої Софії мечеть.

    До слова, Австрія розкритикувала рішення Туреччини щодо собору Святої Софії.

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