Туреччина закрила авіасполучення з двома країнами



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Туреччина припиняє авіасполучення з Іраном і Афганістаном

Епідситуація в Афганістані та Ірані наразі вважається незадовільною

Туреччина призупинила авіасполучення з Іраном і Афганістаном в рамках заходів з боротьби із Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини.

«У рамках заходів з протидії коронавірусній інфекції нового типу Туреччина припиняє авіасполучення з Іраном і Афганістаном», - повідомило міністерство.

Як відомо, епідситуація в обох країнах наразі вважається незадовільною. На початку місяця в Ірані значно зросла кількість нових випадків інфікування, у МОЗ країни пояснювали це збільшенням кількості тестів, а не початком другої хвилі епідемії після послаблення карантину. Згодом у країні знову посилили обмежувальні заходи. Від Covid-19 в Ірані померли 14188 людей.

В Афганістані на початку липня були інфіковані Covid-19 більшість депутатів афганського парламенту. Також деякі країни почали евакуацію своїх миротворців, оскільки ті також були інфіковані коронавірусом. Зокрема Грузія евакуювала 38 своїх миротворців. Серед польських миротворців у Афганістані було виявлено близько сотні випадків інфікування. Від коронавірусу в країні померла 1181 людина.

Станом на ранок 20 липня у світі в цілому підтверджено майже 14,65 млн заражень Covid-19. Коронавірус в Україні Всього 59493

Одужали 31439

Хворіють 26556

Померли 1498 Копіювати код для вставки Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого. Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 було зафіксовано у Львівській, Закарпатській областях та у місті Києві. Як відомо, Туреччина відновила авіасполучення з Україною з 1 липня. Наразі громадяни України можуть в’їхати в умовах пандемії до 25 країн. Читайте також:





Джерело: Укрінформ