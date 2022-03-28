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    Турки пишуть, що Вірменія передала Росії чотири Су-30. Посольство в Києві спростовує

    Чотири Су-30 ВПС Вірменії полетіли на російсько-українську війну. Втім, посольство Вірменії в Україні цю інформацію турецьких ЗМІ спростувало - Турки пишуть, що Вірменія передала Росії чотири Су-30. Посольство в Києві спростовує
    Чотири Су-30 ВПС Вірменії полетіли на російсько-українську війну. Втім, посольство Вірменії в Україні цю інформацію турецьких ЗМІ спростувало
    фото: Вікіпедія

    Турецькі ЗМІ стверджують, що Вірменія фактично приєдналася до російсько-української війни на боці країни-агресора

    Турецька розвідка виявила факти, які свідчать про участь Вірменії у повновасштабному вторгненні Росії на територію України. Про це пише видання Haber Global.

    За інформацією цього ЗМІ, 25 березня чотири військові літаки Су-30 збройних сил Вірменії вилетіли до Росії. Кінцевою метою цієї четвірки є участь у війні проти України.

    Крім того, зазначає Haber Global, вірменські будуть пілотувати російські винищувачі на фронтах української війни.

    «Таким чином, Вірменія стала партнером в окупації в Україні та може вважатися стороною війни», – зазначає видання.

    Офіційний Єреван уже відреагував на інформацію в турецьких ЗМІ. Посольство Вірменії в Україні зазначило: «Поширена Haber Global інформація про передачу Вірменією літаків CУ-30 не відповідає дійсності».

    Нагадаємо, що Росія, яка веде загарбницьку війну на території України, після невдалого початку кампанії зазнала серйозних втрат і почала шукати додаткові резерви у інших країнах.

    Зокрема, український Генеральний штаб заявив, що, згідно із даними розвідки, Росія планує перекинути в Україну деякі підрозділи зі складу 102-ї російської військової бази, що розташована у Вірменії.

    Також раніше стало відомо, що Кремль вирішив відкликати своїх «миротворців» із окупованого Вірменією Нагірного Карабаху, який формально є частиною Азербайджану, але давно ним не контролюється.

    Додамо, що Вірменія, як і інші партнери Організації договору про колективну безпеку (військово-політична міжнародна організація, до якої входять, крім Росії та Вірменії, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан) не поспішають вплутуватися в путінський «проєкт», адже не вірять у перемогу Росії.

    Теги: росія окупанти війна Вірменія Україна окупація #stoprussia
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    Турки пишуть, що Вірменія передала Росії чотири Су-30. Посольство в Києві спростовує