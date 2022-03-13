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    Кремль перекидає російських військових із Карабаху в Україну

    У Нагірному Карабасі&nbsp;наразі перебувають близько 2 тисяч російських військових - Кремль перекидає російських військових із Карабаху в Україну
    У Нагірному Карабасі наразі перебувають близько 2 тисяч російських військових
    фото: РБК

    Крім «живої сили», можливе також і перекидання озброєння та військової техніки з Карабаху в Україну

    Міністерство оборони України підтвердило дані журналістів «Схем» про передислокацію Росією «миротворчого контингенту» з території Нагірного Карабаху. Надалі цих бійців планують використовувати на боці Росії у війні проти України. Про це повідомив Радіо Свобода радник міністра оборони Маркіян Лубківський.

    «У зв’язку з великими втратами на фронтах України і враховуючи внутрішній тиск, низький моральний дух, а також уникнення мобілізації, Російська Федерація мобілізує усі наявні додаткові ресурси, насамперед людські. Мова йде, зокрема, і про контингент у Нагірному Карабасі», – сказав він.

    За його словами, переміщення військових буде здійснюватись поетапно і його швидкість «буде залежати від потреб російської армії у «живій силі» в Україні». «Наразі цей процес вже почався» – додав Лубківський.

    Він окремо зазначив: «Крім «живої сили», можливе також і перекидання озброєння та військової техніки. Є вірогідність, що будуть застосовувати і контингент з невизнаної Придністровської молдавської республіки».

    У Нагірному Карабасі, де ще у 2020 році йшла війна між Вірменією та самопроголошеною республікою Нагірного Карабаху (з одного боку), та Азербайджаном (з другого), наразі перебувають близько 2 тисяч російських військових, що виконують «миротворчу місію» та близько 500 одиниць військової техніки.

    Про те, що серед військових РФ, які вторглися в Україну, вже є російські «миротворці» з Карабаху, повідомляв і радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

    Як відомо, загарбницькі війська Росії несуть в Україні великі втрати особового складу, техніки та озброєння. У зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1,5 тис. осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

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    Теги: Росія окупанти війна Україна озброєння #stoprussia
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    Кремль перекидає російських військових із Карабаху в Україну