Кремль перекидає російських військових із Карабаху в Україну

У Нагірному Карабасі наразі перебувають близько 2 тисяч російських військових

Крім «живої сили», можливе також і перекидання озброєння та військової техніки з Карабаху в Україну

Міністерство оборони України підтвердило дані журналістів «Схем» про передислокацію Росією «миротворчого контингенту» з території Нагірного Карабаху. Надалі цих бійців планують використовувати на боці Росії у війні проти України. Про це повідомив Радіо Свобода радник міністра оборони Маркіян Лубківський.

«У зв’язку з великими втратами на фронтах України і враховуючи внутрішній тиск, низький моральний дух, а також уникнення мобілізації, Російська Федерація мобілізує усі наявні додаткові ресурси, насамперед людські. Мова йде, зокрема, і про контингент у Нагірному Карабасі», – сказав він.

За його словами, переміщення військових буде здійснюватись поетапно і його швидкість «буде залежати від потреб російської армії у «живій силі» в Україні». «Наразі цей процес вже почався» – додав Лубківський.

Він окремо зазначив: «Крім «живої сили», можливе також і перекидання озброєння та військової техніки. Є вірогідність, що будуть застосовувати і контингент з невизнаної Придністровської молдавської республіки».

У Нагірному Карабасі, де ще у 2020 році йшла війна між Вірменією та самопроголошеною республікою Нагірного Карабаху (з одного боку), та Азербайджаном (з другого), наразі перебувають близько 2 тисяч російських військових, що виконують «миротворчу місію» та близько 500 одиниць військової техніки.

Про те, що серед військових РФ, які вторглися в Україну, вже є російські «миротворці» з Карабаху, повідомляв і радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Як відомо, загарбницькі війська Росії несуть в Україні великі втрати особового складу, техніки та озброєння. У зв’язку з втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1,5 тис. осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).