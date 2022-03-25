  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Романенко
рус
    Думки вголос

    Чому Україні важливо не повторити помилку Вірменії у Карабахській війні

    Важливо не втрачати концентрацію на фоні тупості російських військ - Чому Україні важливо не повторити помилку Вірменії у Карабахській війні
    Важливо не втрачати концентрацію на фоні тупості російських військ
    фото з відкритих джерел

    Перемоги та успіхи – це добре. Але ще дуже багато роботи до кінця війни

    Мовою оригіналу

    Пост о Карабахе показал одну проблему, которая постоянно присутствует в нашей политике и настроениях общества. Эта проблема в нынешнем контексте может иметь очень грозные и серьезные последствия.

    Когда началась Вторая Карабахская война, то я внимательно следил за телеграм-каналами обеих сторон и СМИ. Спустя какое-то время, где-то день на 25-30-й, я отписался от практически всех армянских каналов, потому что там шел такой поток пропаганды, что становилось очевидным, что невозможно понять, что реально происходит. Армяне постоянно себя убеждали в сумасшедших победах, тогда как беглый взгляд на карты и чтение сводок, где идут бои убеждало в обратном. Вот Украине важно не повторить эту ошибку Армении.

    Радостные вопли «Чернобаевка 10:0» бодрят, но легко повторить ошибку армян впав в безудержную экзальтацию по поводу наших побед. Перед этим уже была ошибка Зеленского и его команды, которые верили, что «Велике будівництво» решит кучу проблем. Потому из фокуса приоритетов ушла Россия, которая готовилась к новому витку агрессии. Сегодня многие расслабились и уже начали строить планы, как вернуться в Киев или что-то в этом роде. Не расслабляйтесь. Это все надолго и украинцам нужно привыкнуть жить в логике длинной воли. Я детально это объяснял в текстах «Туман войны: каких ошибок нужно избежать Украине в Третьей мировой войне» и «Почему Путин нанесёт ядерный тактический удар по Украине. Послание украинцам – последним свободным людям на Земле».

    Сейчас нужно меньше смотреть на Чернобаевку, а больше на районы Изюма и Волновахи, а также Мариуполь, который истекая кровью держит вокруг себя группировку вражеских войск. Именно там формируется ситуация, которая в значительной степени определит и дальнейший ход войны, и ход переговоров с Россией. Минобороны РФии сделало заявление о том, что сейчас сосредоточится на вывод оккупационных войск на административные границы Донецкой и Луганской областей. России кровь из носу нужен серьезный результат, и она имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать наносить наносить удары по Украине.

    Об этом же сегодня говорил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

    «Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам», -сказал Грузевич на брифинге в украинском медиа центре в Киеве в пятницу.

    Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия проводит мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

    «Но вы же понимаете, чтобы они оказались под Киевом надо время. По воздуху эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие», – добавил Грузевич.

    Поэтому в Украине и элите, и обществу крайне важно сохранить адекватность в восприятии обстановки. Оценка тех или иных действий ВСУ, исходя из понимания ситуации в информационном пузыре, чревата серьезными проблемами. Ликовать в ожидании, что орки вот-вот побегут и начнут бригадами переходить на нашу сторону – значит недооценивать Россию и переоценивать наши возможности. Армения в 2020 году четко показала, чем заканчивается война, которая ведется по правилам собственного информационного пузыря.

    Джерело: Хвиля

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Остап Дроздов
    Остап Дроздов

    Журналіст

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Олександр Кочетков
    Олександр Кочетков

    Аналітик, політтехнолог

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чому Україні важливо не повторити помилку Вірменії у Карабахській війні