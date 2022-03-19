Вірменія, Казахстан і Киргизстан вимагають від РФ платити мито в доларах

«Союзникам» Путіна не потрібні російські рублі

Вірменія, Казахстан і Киргизстан, що входять до складу Євразійського економічного союзу (путінський аналог ЄС), відмовилися отримувати мито у рублях. Просять як і раніше – у доларах США. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Договори ЄАЕС передбачають, що країни-учасниці збирають мита і взаємно перераховують їх до бюджетів один одного.

Раніше всі країни ЄАЕС отримували свою частку від мит у доларах США, але через міжнародні санкції для Росії та Білорусі, яка підтримує вторгнення РФ в Україну, це стало неможливо.

Раніше пропагандистські ЗМІ поширили повідомлення, що нібито країни ЄАЕС «досягнули домовленості щодо поетапного переходу до розрахунків у національних валютах».

Але це виявилося брехнею. Навіть «союзникам» рублі не потрібні.

Як повідомлялося, внаслідок жорстких санкцій у Росії обвалився курс рубля.

Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

Напередодні стало відомо, що РФ сплатила за купонами єврооблігацій: дефолт поки відтерміновується.

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