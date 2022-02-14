  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Turkish Airlines надала можливість повернути або поміняти квитки в Україну

    Turkish Airlines дозволила пасажирам повернути або обміняти квитки, за якими можна було прилетіти до України - Turkish Airlines надала можливість повернути або поміняти квитки в Україну
    Turkish Airlines дозволила пасажирам повернути або обміняти квитки, за якими можна було прилетіти до України
    фото з відкритих джерел

    Пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого, а також на рейси, які прибувають в Україну з 13 лютого по 28 лютого, отримали додаткові права на зміну та відшкодування

    Авіакомпанія Turkish Airlines дозволила клієнтам повернути або поміняти квитки на рейси в Україну, намічені на період з 13 по 28 лютого. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

    «У зв’язку з нинішньою ситуацією в Україні, пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого 2022 року (включно), на рейси Turkish Airlines, які прибувають в Україну (Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв) з 13 лютого 2022 року до 28 лютого (включно), отримали додаткові права на зміну та відшкодування», – йдеться у повідомленні.

    Відтак, клієнти отримали права на:

    • безкоштовне перебронювання (за умови, що новий рейс призначений для того ж маршруту та салону), якщо запитувана дата польоту не пізніше 31.03.2022.
    • зміну маршруту, яка можлива за правилами тарифу оригінального квитка.
    • продовження терміну дії квитка до 31.03.2022 без будь-яких зборів або штрафів.

    Права на повернення коштів:

    • Невикористані квитки можна повернути.
    • За частково використані квитки (квитки на поїздки, які не були завершені) повертається лише невикористана частина квитка.

    Змінити квитки та повернути кошти можна через офіси продажу Turkish Airlines, кол-центр та агентства, у яких був придбаний квиток.

    Раніше повідомлялося, що лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.

    Читайте також:
    Теги: Київ Одеса Львів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Turkish Airlines надала можливість повернути або поміняти квитки в Україну