Turkish Airlines надала можливість повернути або поміняти квитки в Україну
Пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого, а також на рейси, які прибувають в Україну з 13 лютого по 28 лютого, отримали додаткові права на зміну та відшкодування
Авіакомпанія Turkish Airlines дозволила клієнтам повернути або поміняти квитки на рейси в Україну, намічені на період з 13 по 28 лютого. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.
«У зв’язку з нинішньою ситуацією в Україні, пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого 2022 року (включно), на рейси Turkish Airlines, які прибувають в Україну (Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв) з 13 лютого 2022 року до 28 лютого (включно), отримали додаткові права на зміну та відшкодування», – йдеться у повідомленні.
Відтак, клієнти отримали права на:
- безкоштовне перебронювання (за умови, що новий рейс призначений для того ж маршруту та салону), якщо запитувана дата польоту не пізніше 31.03.2022.
- зміну маршруту, яка можлива за правилами тарифу оригінального квитка.
- продовження терміну дії квитка до 31.03.2022 без будь-яких зборів або штрафів.
Права на повернення коштів:
- Невикористані квитки можна повернути.
- За частково використані квитки (квитки на поїздки, які не були завершені) повертається лише невикористана частина квитка.
Змінити квитки та повернути кошти можна через офіси продажу Turkish Airlines, кол-центр та агентства, у яких був придбаний квиток.
Раніше повідомлялося, що лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.