Turkish Airlines надала можливість повернути або поміняти квитки в Україну

Turkish Airlines дозволила пасажирам повернути або обміняти квитки, за якими можна було прилетіти до України

Пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого, а також на рейси, які прибувають в Україну з 13 лютого по 28 лютого, отримали додаткові права на зміну та відшкодування

Авіакомпанія Turkish Airlines дозволила клієнтам повернути або поміняти квитки на рейси в Україну, намічені на період з 13 по 28 лютого. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

«У зв’язку з нинішньою ситуацією в Україні, пасажири, які придбали авіаквитки до 13 лютого 2022 року (включно), на рейси Turkish Airlines, які прибувають в Україну (Київ, Одеса, Львів, Харків, Запоріжжя та Миколаїв) з 13 лютого 2022 року до 28 лютого (включно), отримали додаткові права на зміну та відшкодування», – йдеться у повідомленні.

Відтак, клієнти отримали права на:

безкоштовне перебронювання (за умови, що новий рейс призначений для того ж маршруту та салону), якщо запитувана дата польоту не пізніше 31.03.2022.

зміну маршруту, яка можлива за правилами тарифу оригінального квитка.

продовження терміну дії квитка до 31.03.2022 без будь-яких зборів або штрафів.

Права на повернення коштів:

Невикористані квитки можна повернути.

За частково використані квитки (квитки на поїздки, які не були завершені) повертається лише невикористана частина квитка.

Змінити квитки та повернути кошти можна через офіси продажу Turkish Airlines, кол-центр та агентства, у яких був придбаний квиток.

Раніше повідомлялося, що лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.

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