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    Події в Україні

    Закриття повітряного простору: міжнародні рейси поки прибувають в Україну

    &laquo;Бориспіль&raquo; продовжує приймати літаки - Закриття повітряного простору: міжнародні рейси поки прибувають в Україну
    «Бориспіль» продовжує приймати літаки
    фото з відкритих джерел

    На посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю

    Міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

    Наразі на посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю. У Києві готується до вильоту літак до польського міста Катовіце, а над українською територією пролітає рейс із Москви до Кишинева. Крім того, у напрямку Києва в зоні українського повітряного простору рухаються рейси з Мілану, Стокгольму та Парижа.

    Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

    Нагадаємо, раніше рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

    Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.


    Теги: Київ депутат Олексій Гончаренко літак Wizz Air SkyUp
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    Закриття повітряного простору: міжнародні рейси поки прибувають в Україну