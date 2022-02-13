Закриття повітряного простору: міжнародні рейси поки прибувають в Україну

На посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю

Міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Наразі на посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю. У Києві готується до вильоту літак до польського міста Катовіце, а над українською територією пролітає рейс із Москви до Кишинева. Крім того, у напрямку Києва в зоні українського повітряного простору рухаються рейси з Мілану, Стокгольму та Парижа.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, раніше рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.