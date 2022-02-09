Wizz Air зменшить кількість базування літаків у Києві

Wizz Air ще не почав реалізовувати свої плани щодо збільшення свого флоту в Україні

Лоукостер Wizz Air переглянув плани з базування літаків

Лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року, пише avianews.com.

У повідомленні зазначено, що бюджетний авіаперевізник збільшить базу у Києві на чотири літаки: з трьох до семи повітряних суден. Це на один літак менше, ніж у планах, які Wizz Air анонсував у жовтні 2021 року після підписання угоди про відкрите небо між Україною та Євросоюзом.

Зміни не торкнулися львівської бази. Її лоукостер, як і раніше, планує розширити на дві одиниці: з одного до трьох літаків, як анонсував раніше.

Зараз лоукостер базує в «Києві» колишню кількість авіалайнерів – три Airbus A320. Це літаки, випущені 4, 7 та 8 років тому з бортовими номерами HA-LYX, HA-LYO, HA-LYC. Таким чином Wizz Air ще не почав реалізовувати свої плани щодо збільшення свого флоту в Україні.

Інший великий іноземний лоукостер Ryanair днями закрив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона.

«Якщо Росія не нападе, ми можемо відкрити в Україні кілька баз протягом наступних 2-3 років», – сказав голова авіакомпанії Майкл О'Лірі.

Окрім російського фактора на рішення лоукостера вплине також готовність українських аеропортів пропонувати низькі збори на обслуговування.

Варто вказати, що лоукостер Ryanair анонсував запуск 13 нових маршрутів із чотирьох аеропортів України в літньому розкладі 2022 року, яке набуде чинності 27 березня із переведенням країни на літній час.

Раніше стало відомо, що з 1 до 28 лютого повністю скасовані маршрути Ryanair зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу, з Києва в Бидгощ та з Херсона в Краків та Відень.

Скасування в більшості торкнулося тих 17 маршрутів, які були скасовані раніше Ryanair до кінця січня 2022 року. Тобто, на деякі маршрути продовжили скасування до початку березня.

До цього Ryanair скасувала 17 рейсів з України, які були заплановані на січень 2022 року.

Також у січні лоукостер Wizz Air анонсував підвищення цін на авіаквитки.