Lufthansa може припинити авіасполучення з Україною

Компанія прийме рішення на основі подальшої політичної ситуації в Україні

Авіакомпанія розглядає питання припинення авіасполучення через ситуацію навколо України

Німецька авіакомпанія Lufthansa «дуже уважно» стежить за ситуацією навколо України, питання припинення авіасполучення розглядається, але рішення не прийнято, повідомляють ЗМІ із посиланням на слова представника компанії.

«Lufthansa дуже уважно стежить за ситуацією в Україні. Призупинення авіасполучення розглядається, але зараз із цього приводу не прийнято будь-яких рішень», – заявили в компанії.

У компанії додали, що рішення, що стосуються припинення авіасполучення, залежать від «ряду факторів», але не стали їх уточнювати.

Нагадаємо, напередодні нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти до України. Останній рейс до Києва було скасовано. Рішення скасувати польоти було прийнято на основі розширеного аналізу безпеки через ризик вторгнення Росії в Україну.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що влада не вважає за необхідне закривати повітряний простір країни.

Як відомо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

Нагадаємо, рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.